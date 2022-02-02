https://tr.sputniknews.com/20220202/nebenzya-rusya-yeni-yaptirimlara-yanit-verecek-1053368447.html

Nebenzya: Rusya yeni yaptırımlara yanıt verecek

Nebenzya: Rusya yeni yaptırımlara yanıt verecek

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, yeni yaptırımların, uygulanması durumunda, sadece Rusya’ya zarar vermeyecek beraberinde Rusya’nın misillemesini... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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Nebenzya, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Batı’nın olası yeni yaptırımlarına nasıl cevap vereceği sorusuna, “Bununla yaşamayı öğrendik… Umarım, bu yaptırımları uygulamayacak kadar sağduyuya sahipler. Ama bu, beraberinde misillemeyi de getirecek. Elbette yanıt vereceğiz. O kadar sık çeşitli yaptırımlara maruz kaldık ki, şimdiden sayımını kaybettik. İşin en ironik yanı, henüz bir şey olmadan yaptırımlardan bahsediyorlar, önleyici yaptırımlardan bahsediyorlar” dedi.Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını uygulamadığına defalarca dile getirdiklerini anımsatan diplomat, ancak bundan Rusya’nın cezalandırıldığını söyledi.Nebenzya, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, savaşa yol açabilecek tehlikeli provokasyonların yaşanabileceğini dile getiriyor” diyerek ABD’nin Ukrayna’yı silahla temin etmeye devam etmesinin Minsk anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.Daimi Temsilci, “Ukrayna, ABD ve bazı diğer Batı ülkelerle ilişkilerimizde jeopolitik oyun kağıdı haline geldi. ABD’nin bu krizin çözümüne ilgi duymadığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

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