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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/nebenzya-rusya-yeni-yaptirimlara-yanit-verecek-1053368447.html
Nebenzya: Rusya yeni yaptırımlara yanıt verecek
Nebenzya: Rusya yeni yaptırımlara yanıt verecek
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, yeni yaptırımların, uygulanması durumunda, sadece Rusya’ya zarar vermeyecek beraberinde Rusya’nın misillemesini... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:23+0300
2022-02-02T00:23+0300
abd
rusya
ukrayna
bm
ukrayna krizi
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Nebenzya, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Batı’nın olası yeni yaptırımlarına nasıl cevap vereceği sorusuna, “Bununla yaşamayı öğrendik… Umarım, bu yaptırımları uygulamayacak kadar sağduyuya sahipler. Ama bu, beraberinde misillemeyi de getirecek. Elbette yanıt vereceğiz. O kadar sık çeşitli yaptırımlara maruz kaldık ki, şimdiden sayımını kaybettik. İşin en ironik yanı, henüz bir şey olmadan yaptırımlardan bahsediyorlar, önleyici yaptırımlardan bahsediyorlar” dedi.Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını uygulamadığına defalarca dile getirdiklerini anımsatan diplomat, ancak bundan Rusya’nın cezalandırıldığını söyledi.Nebenzya, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, savaşa yol açabilecek tehlikeli provokasyonların yaşanabileceğini dile getiriyor” diyerek ABD’nin Ukrayna’yı silahla temin etmeye devam etmesinin Minsk anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.Daimi Temsilci, “Ukrayna, ABD ve bazı diğer Batı ülkelerle ilişkilerimizde jeopolitik oyun kağıdı haline geldi. ABD’nin bu krizin çözümüne ilgi duymadığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
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abd, rusya, ukrayna, bm

Nebenzya: Rusya yeni yaptırımlara yanıt verecek

00:23 02.02.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель / Fotoğraf bankasına girRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, yeni yaptırımların, uygulanması durumunda, sadece Rusya’ya zarar vermeyecek beraberinde Rusya’nın misillemesini de getireceğini belirtti.
Nebenzya, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Batı’nın olası yeni yaptırımlarına nasıl cevap vereceği sorusuna, “Bununla yaşamayı öğrendik… Umarım, bu yaptırımları uygulamayacak kadar sağduyuya sahipler. Ama bu, beraberinde misillemeyi de getirecek. Elbette yanıt vereceğiz. O kadar sık çeşitli yaptırımlara maruz kaldık ki, şimdiden sayımını kaybettik. İşin en ironik yanı, henüz bir şey olmadan yaptırımlardan bahsediyorlar, önleyici yaptırımlardan bahsediyorlar” dedi.

Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını uygulamadığına defalarca dile getirdiklerini anımsatan diplomat, ancak bundan Rusya’nın cezalandırıldığını söyledi.
Nebenzya, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, savaşa yol açabilecek tehlikeli provokasyonların yaşanabileceğini dile getiriyor” diyerek ABD’nin Ukrayna’yı silahla temin etmeye devam etmesinin Minsk anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.
Daimi Temsilci, “Ukrayna, ABD ve bazı diğer Batı ülkelerle ilişkilerimizde jeopolitik oyun kağıdı haline geldi. ABD’nin bu krizin çözümüne ilgi duymadığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
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