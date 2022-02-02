https://tr.sputniknews.com/20220202/nftde-6-milyar-dolarlik-rekor-1053375892.html

NFT'de 6 milyar dolarlık rekor

NFT'de 6 milyar dolarlık rekor

NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de ocak ayındaki toplam satış 6 milyar doları aştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T10:22+0300

2022-02-02T10:22+0300

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NTV'nin Coingecko'da yer alan verilerden aktardığına göre kripto para piyasaları binde 4 yükselerek 1 trilyon 855 milyar dolara geldi. Saat 08.15 itibarıyla Bitcoin'de değişim görülmedi, fiyatı 38 bin 553 dolarda sabit kaldı. Fiyatı artan Ethereum, 2 bin 772 dolardan işlem görüyor. Ripple'ın fiyatı da binde 6 artarak 62 cent seviyelerine seyrediyor. Dogecoin'in fiyatı binde 6 yükselişle 14 cent seviyelerinde kaldı. NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de işlem rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'de aylık satış 5 milyar doları aştı. Bir önceki rekor Ağustos 2021'de yaşanmıştı. Söz konusu ayda 3.4 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Ocak ayındaki toplam satış ise 6 milyar doları aştı.

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