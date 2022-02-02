NFT'de 6 milyar dolarlık rekor

NTV'nin Coingecko'da yer alan verilerden aktardığına göre kripto para piyasaları binde 4 yükselerek 1 trilyon 855 milyar dolara geldi. Saat 08.15 itibarıyla Bitcoin'de değişim görülmedi, fiyatı 38 bin 553 dolarda sabit kaldı. Fiyatı artan Ethereum, 2 bin 772 dolardan işlem görüyor. Ripple'ın fiyatı da binde 6 artarak 62 cent seviyelerine seyrediyor. Dogecoin'in fiyatı binde 6 yükselişle 14 cent seviyelerinde kaldı. NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de işlem rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'de aylık satış 5 milyar doları aştı. Bir önceki rekor Ağustos 2021'de yaşanmıştı. Söz konusu ayda 3.4 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Ocak ayındaki toplam satış ise 6 milyar doları aştı.
NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de ocak ayındaki toplam satış 6 milyar doları aştı.
NTV'nin Coingecko'da yer alan verilerden aktardığına göre kripto para piyasaları binde 4 yükselerek 1 trilyon 855 milyar dolara geldi. Saat 08.15 itibarıyla Bitcoin'de değişim görülmedi, fiyatı 38 bin 553 dolarda sabit kaldı.
Fiyatı artan Ethereum, 2 bin 772 dolardan işlem görüyor. Ripple'ın fiyatı da binde 6 artarak 62 cent seviyelerine seyrediyor. Dogecoin'in fiyatı binde 6 yükselişle 14 cent seviyelerinde kaldı.
NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de işlem rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'de aylık satış 5 milyar doları aştı. Bir önceki rekor Ağustos 2021'de yaşanmıştı. Söz konusu ayda 3.4 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Ocak ayındaki toplam satış ise 6 milyar doları aştı.