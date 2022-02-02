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NFT'de 6 milyar dolarlık rekor
NFT'de 6 milyar dolarlık rekor
NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de ocak ayındaki toplam satış 6 milyar doları aştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T10:22+0300
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NTV'nin Coingecko'da yer alan verilerden aktardığına göre kripto para piyasaları binde 4 yükselerek 1 trilyon 855 milyar dolara geldi. Saat 08.15 itibarıyla Bitcoin'de değişim görülmedi, fiyatı 38 bin 553 dolarda sabit kaldı. Fiyatı artan Ethereum, 2 bin 772 dolardan işlem görüyor. Ripple'ın fiyatı da binde 6 artarak 62 cent seviyelerine seyrediyor. Dogecoin'in fiyatı binde 6 yükselişle 14 cent seviyelerinde kaldı. NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de işlem rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'de aylık satış 5 milyar doları aştı. Bir önceki rekor Ağustos 2021'de yaşanmıştı. Söz konusu ayda 3.4 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Ocak ayındaki toplam satış ise 6 milyar doları aştı.
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bitcoin, dogecoin, ethereum, ripple, nft

NFT'de 6 milyar dolarlık rekor

10:22 02.02.2022 (güncellendi: 10:23 02.02.2022)
© REUTERS / SOE ZEYA TUNTayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor
Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / SOE ZEYA TUN
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NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de ocak ayındaki toplam satış 6 milyar doları aştı.
NTV'nin Coingecko'da yer alan verilerden aktardığına göre kripto para piyasaları binde 4 yükselerek 1 trilyon 855 milyar dolara geldi. Saat 08.15 itibarıyla Bitcoin'de değişim görülmedi, fiyatı 38 bin 553 dolarda sabit kaldı.
Fiyatı artan Ethereum, 2 bin 772 dolardan işlem görüyor. Ripple'ın fiyatı da binde 6 artarak 62 cent seviyelerine seyrediyor. Dogecoin'in fiyatı binde 6 yükselişle 14 cent seviyelerinde kaldı.
NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de işlem rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'de aylık satış 5 milyar doları aştı. Bir önceki rekor Ağustos 2021'de yaşanmıştı. Söz konusu ayda 3.4 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Ocak ayındaki toplam satış ise 6 milyar doları aştı.
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