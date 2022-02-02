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https://tr.sputniknews.com/20220202/nigde-ankara-otoyolu-gecis-ucretlerine-zam-1053372539.html
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara Otoyolu'nda geçiş ücretleri yapılan düzenleme ile artırıldı. Otoyolu kullanan otomobillerin geçiş ücretine 23 lira, kamyonet ile otobüslerin geçiş... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T06:38+0300
2022-02-02T06:38+0300
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zam
ankara-niğde otoyolu
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Türkiye'nin ilk akıllı otobanı olan ve törenle hizmete açılan, daha sonra geçiş ücretlerinin pahalı olması nedeni ile yapım süreci ve ihale modeli ile sürekli tartışma konusu olunca fiyatlarında indirime gidilen otoyolda geçiş ücretleri yeni tarifesi ile güncellendi.Yeni ücretlerÖzel bir firmanın işlettiği otobanda, otomobillerin 115 lira 50 kuruş olan geçiş ücreti 138 lira 50 kuruşa, kamyonet ve minibüslerin geçiş ücreti 130 liradan 156 liraya, dingil sayısı 3 olan kamyonların geçiş ücreti 187 liraya, dingil sayısı 4-5 olan araçların geçiş ücreti 239 liraya, alt dingilli kamyonların geçiş ücreti ise 243 liradan 291 lira 50 kuruşa çıkarılırken, motosikletlerin geçiş ücreti de 44 liraya yükseldi.
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zam, ankara-niğde otoyolu

Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam

06:38 02.02.2022
© AAOtoyol, hız sınırı
Otoyol, hız sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Niğde-Ankara Otoyolu'nda geçiş ücretleri yapılan düzenleme ile artırıldı. Otoyolu kullanan otomobillerin geçiş ücretine 23 lira, kamyonet ile otobüslerin geçiş ücretlerine 26 lira ve kamyonların geçiş ücretlerine ise 48 lira 50 kuruş zam gelirken, otomobile en ucuz geçiş 138 lira 50 kuruş oldu.
Türkiye'nin ilk akıllı otobanı olan ve törenle hizmete açılan, daha sonra geçiş ücretlerinin pahalı olması nedeni ile yapım süreci ve ihale modeli ile sürekli tartışma konusu olunca fiyatlarında indirime gidilen otoyolda geçiş ücretleri yeni tarifesi ile güncellendi.

Yeni ücretler

Özel bir firmanın işlettiği otobanda, otomobillerin 115 lira 50 kuruş olan geçiş ücreti 138 lira 50 kuruşa, kamyonet ve minibüslerin geçiş ücreti 130 liradan 156 liraya, dingil sayısı 3 olan kamyonların geçiş ücreti 187 liraya, dingil sayısı 4-5 olan araçların geçiş ücreti 239 liraya, alt dingilli kamyonların geçiş ücreti ise 243 liradan 291 lira 50 kuruşa çıkarılırken, motosikletlerin geçiş ücreti de 44 liraya yükseldi.
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