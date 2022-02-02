https://tr.sputniknews.com/20220202/nigde-ankara-otoyolu-gecis-ucretlerine-zam-1053372539.html

Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam

Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam

Niğde-Ankara Otoyolu'nda geçiş ücretleri yapılan düzenleme ile artırıldı. Otoyolu kullanan otomobillerin geçiş ücretine 23 lira, kamyonet ile otobüslerin geçiş... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T06:38+0300

2022-02-02T06:38+0300

2022-02-02T06:38+0300

türkiye

zam

ankara-niğde otoyolu

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Türkiye'nin ilk akıllı otobanı olan ve törenle hizmete açılan, daha sonra geçiş ücretlerinin pahalı olması nedeni ile yapım süreci ve ihale modeli ile sürekli tartışma konusu olunca fiyatlarında indirime gidilen otoyolda geçiş ücretleri yeni tarifesi ile güncellendi.Yeni ücretlerÖzel bir firmanın işlettiği otobanda, otomobillerin 115 lira 50 kuruş olan geçiş ücreti 138 lira 50 kuruşa, kamyonet ve minibüslerin geçiş ücreti 130 liradan 156 liraya, dingil sayısı 3 olan kamyonların geçiş ücreti 187 liraya, dingil sayısı 4-5 olan araçların geçiş ücreti 239 liraya, alt dingilli kamyonların geçiş ücreti ise 243 liradan 291 lira 50 kuruşa çıkarılırken, motosikletlerin geçiş ücreti de 44 liraya yükseldi.

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zam, ankara-niğde otoyolu