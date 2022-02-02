https://tr.sputniknews.com/20220202/norvecte-77-kisiyi-olduren-irkci-breivikin-sartli-tahliye-talebi-reddedildi--1053374498.html

Norveç'te 77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi

Norveç'te 77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi

Norveç mahkemesi, 2011’de 77 kişiyi öldüren seri katil Anders Behring Breivik’in şartlı tahliye talebini reddetti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T09:24+0300

2022-02-02T09:24+0300

2022-02-02T09:24+0300

dünya

norveç

anders behring breivik

mahkeme

nazi selamı

şartlı tahliye

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3 yargıçtan oluşan Telemark Bölge Mahkemesi, Breivik'in şartlı tahliye talebini karara bağladı. Mahkeme kararında, Breivik’in 22 Temmuz 2011’deki terör eylemlerine dönebilecek davranışlar sergileyebileceğine dair 'açık bir risk' olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda, Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedilirken, karara itiraz edilebileceği aktarıldı. Breivik’in şartlı tahliye duruşmalarında bilirkişi olarak yer alan psikiyatr Randi Rosenqvist, sanığın halen toplum için tehlikeli olduğu görüşünü paylaşmıştı. Çoğu çocuk 77 kişinin katili, Nazi selamı vererek ve ulusal sosyalizm üzerine nutuk çektiği 18 Ocak'taki mahkemede verdiği ifadede, kendini şiddetten uzaklaştırdığını ve 10 yıl asgari cezasını çektikten sonra serbest kalmak istediğini söylemişti.Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti. Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/77-kisiyi-olduren-irkci-breivikten-mahkemede-nazi-selami-1052858020.html

https://tr.sputniknews.com/20160316/norvec-breivik-hitler-kavgam-1021523344.html

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norveç, anders behring breivik, mahkeme, nazi selamı, şartlı tahliye