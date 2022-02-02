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Ölümlü kazadan 4 dakika önce 240 kilometre hızla video çekti
Ölümlü kazadan 4 dakika önce 240 kilometre hızla video çekti
Antalya’da 28 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından tam 4 dakika öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Otomobildeki gençlerden birinin... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:35+0300
2022-02-02T16:49+0300
türkiye
antalya
trafik kazası
kaza
hız
kaza sebebi
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Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartılırken, hayatını kaybeden yolcunun kısa süre önce çektiği videoda aracın hızının 240 kilometreye ulaştığını görüntüledi.Dün akşam saat 17.00 sırasında Döşemealtı ilçesi, Yukarı Karaman Mahallesi, Termesos Bulvarı, Karaman Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Muhammet Madenci yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce sağdaki kaldırım ve bariyere çarpan otomobil, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı ve sürüklendi. Otomobil Karaman köprüsü üzerinde bariyerlere sıkışarak durabildi. Araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Arka koltuktaki Hakan Selçuk hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önde yolcu bölümünde bulunan Ahmet Özkan Avcı’nın ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilde bariyerle araç içine sıkışan Muhammet sürücü Madenci ise yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ağır yaralı olarak çıkartıldı. Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Özkan Avcı’nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Plastik doğrama işi ile uğraşan Avcı’nın cenazesi kardeşi Ramazan Avcı ve yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı. Avcı’nın cenazesi Muğla’nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.'240 kilometre hız'Ahmet Özkan Avcı’nın eniştesi İsmail Kan, “Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler 240 kilometrede. Böyle bir şey olmaz.16.56’da videoyu çekmişler, 17.00’da da kaza yapmışlar. Söyleyecek bir şey yok. Şikayetçi olacağız. Birilerinin dur demesi lazım bunlara, yapacağımız bir şey yok” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/el-frenini-cekmeyi-unuttu-yokus-asagi-giden-araci-elleriyle-durdurdu-1053336180.html
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antalya, trafik kazası, kaza, hız, kaza sebebi

Ölümlü kazadan 4 dakika önce 240 kilometre hızla video çekti

16:35 02.02.2022 (güncellendi: 16:49 02.02.2022)
© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKARÖlümlü kazadan 4 dakika önce 240 kilometre hızla video çekti
Ölümlü kazadan 4 dakika önce 240 kilometre hızla video çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKAR
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Antalya’da 28 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından tam 4 dakika öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Otomobildeki gençlerden birinin çektiği videoda, aracın hızının 240 kilometreye çıktığı görülüyor.
Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartılırken, hayatını kaybeden yolcunun kısa süre önce çektiği videoda aracın hızının 240 kilometreye ulaştığını görüntüledi.
Dün akşam saat 17.00 sırasında Döşemealtı ilçesi, Yukarı Karaman Mahallesi, Termesos Bulvarı, Karaman Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Muhammet Madenci yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Önce sağdaki kaldırım ve bariyere çarpan otomobil, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı ve sürüklendi. Otomobil Karaman köprüsü üzerinde bariyerlere sıkışarak durabildi. Araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Arka koltuktaki Hakan Selçuk hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önde yolcu bölümünde bulunan Ahmet Özkan Avcı’nın ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilde bariyerle araç içine sıkışan Muhammet sürücü Madenci ise yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ağır yaralı olarak çıkartıldı. Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Özkan Avcı’nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Plastik doğrama işi ile uğraşan Avcı’nın cenazesi kardeşi Ramazan Avcı ve yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı. Avcı’nın cenazesi Muğla’nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

'240 kilometre hız'

Ahmet Özkan Avcı’nın eniştesi İsmail Kan, “Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler 240 kilometrede. Böyle bir şey olmaz.16.56’da videoyu çekmişler, 17.00’da da kaza yapmışlar. Söyleyecek bir şey yok. Şikayetçi olacağız. Birilerinin dur demesi lazım bunlara, yapacağımız bir şey yok” dedi.
El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu
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