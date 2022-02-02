Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/otobus-soforunun-cop-sandigi-torbadan-4-bin-900-lira-cikti-1053389133.html
Otobüs şoförünün çöp sandığı torbadan 4 bin 900 lira çıktı
Otobüs şoförünün çöp sandığı torbadan 4 bin 900 lira çıktı
Denizli’de bir halk otobüsü sürücüsü, araç temizliği sırasında çöp sandığı torbanın içinde bulduğu 4900 lirayı sahibine teslim etti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:23+0300
2022-02-02T15:23+0300
türkiye
istanbul
türkiye
otobüs
para
şoför
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053388694_51:0:1786:976_1920x0_80_0_0_10b2ca48bd695dd6261addcbb4642ad2.jpg
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Teleferik-Servergazi Hastanesi hattındaki halk otobüsünde çalışan Rıdvan Çelik, son durakta araç temizliği yaptığı sırada 4900 lira olan poşet buldu.Bu sırada otobüs işletmesini arayan Şükran Bilginç'in, parasını kaybettiğini ihbar etmesinin ardından kadına ulaşan Çelik, para dolu poşeti sahibine teslim etti.Çelik, son durakta otobüsü kontrol ederken poşet gördüğünü belirterek "Otobüsün içine çöp atmışlar diye kızdım. Poşeti aldığımda ise parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah’tan sahibi bulundu. Helal paraymış" ifadesini kullandı.Şükran Bilginç de şoför ve şirket yetkililerine teşekkür etti.Öte yandan otobüs sürücüsünün parayı bulma anını güvenlik kamerası kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/buldugu-altin-dolu-cantayi-sahibine-ulastiran-temizlik-gorevlisi-neden-verdin-diyen-de-oldu-1050161169.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053388694_268:0:1569:976_1920x0_80_0_0_3abfeb21364e7ec67684500e9fba9b3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, otobüs, para, şoför

Otobüs şoförünün çöp sandığı torbadan 4 bin 900 lira çıktı

15:23 02.02.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLATOtobüs şoförünün çöp sandığı torbadan 4 bin 900 lira çıktı
Otobüs şoförünün çöp sandığı torbadan 4 bin 900 lira çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
Abone ol
Denizli’de bir halk otobüsü sürücüsü, araç temizliği sırasında çöp sandığı torbanın içinde bulduğu 4900 lirayı sahibine teslim etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Teleferik-Servergazi Hastanesi hattındaki halk otobüsünde çalışan Rıdvan Çelik, son durakta araç temizliği yaptığı sırada 4900 lira olan poşet buldu.
Bu sırada otobüs işletmesini arayan Şükran Bilginç'in, parasını kaybettiğini ihbar etmesinin ardından kadına ulaşan Çelik, para dolu poşeti sahibine teslim etti.
Çelik, son durakta otobüsü kontrol ederken poşet gördüğünü belirterek "Otobüsün içine çöp atmışlar diye kızdım. Poşeti aldığımda ise parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah’tan sahibi bulundu. Helal paraymış" ifadesini kullandı.
Şükran Bilginç de şoför ve şirket yetkililerine teşekkür etti.
Öte yandan otobüs sürücüsünün parayı bulma anını güvenlik kamerası kaydetti.
Temizlik işçisi Celal Yıldız, yerde içinde yüklü miktarda para ve altın olan bir çanta buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
YAŞAM
Bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi: 'Neden verdin' diyen de oldu
25 Ekim 2021, 16:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce