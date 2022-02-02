https://tr.sputniknews.com/20220202/oyder-300-bin-liranin-altinda-arac-yok-faiz-yuksek-taksit-az-1053391546.html

OYDER: 300 bin liranın altında araç yok; faiz yüksek, taksit az

OYDER: 300 bin liranın altında araç yok; faiz yüksek, taksit az

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, sektörde geçen yıl yüzde 20’ye yaklaşan daralmayı otomobil fiyatlarındaki hızlı artış ve... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T16:38+0300

2022-02-02T16:38+0300

2022-02-02T16:38+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el

oyder

sıfır araç

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BloombergHT canlı yayında konuşan Mersin, kredi koşullarında acilen bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile görüştüklerini ve kredi koşullarında iyileşme sağlanması adına tüm detayları anlattıklarını da söyleyen Mersin şöyle devam etti: BDDK geçen yıl taşıt alımlarında kredi vadelerini düşürmüştü.Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için kredi vadesi 48 aya, 120 bin ila 300 bin aralığındaki taşıtlar için 36 aya, 300 bin lira ile 750 bin lira arasında olan taşıtlar için ise 24 aya çekilmişti. 750 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasındaki taşıtlar için ise kredi vade süresi 12 ay olarak güncellenmişti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yaptırdığı zorunluğu faiz indirimlerine rağmen taşıt kredisi faizleri de yükselişini sürdürüyor. Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u aşmış durumda.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, ikinci el, oyder, sıfır araç