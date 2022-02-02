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https://tr.sputniknews.com/20220202/oyder-300-bin-liranin-altinda-arac-yok-faiz-yuksek-taksit-az-1053391546.html
OYDER: 300 bin liranın altında araç yok; faiz yüksek, taksit az
OYDER: 300 bin liranın altında araç yok; faiz yüksek, taksit az
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, sektörde geçen yıl yüzde 20’ye yaklaşan daralmayı otomobil fiyatlarındaki hızlı artış ve... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:38+0300
2022-02-02T16:38+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el
oyder
sıfır araç
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BloombergHT canlı yayında konuşan Mersin, kredi koşullarında acilen bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile görüştüklerini ve kredi koşullarında iyileşme sağlanması adına tüm detayları anlattıklarını da söyleyen Mersin şöyle devam etti: BDDK geçen yıl taşıt alımlarında kredi vadelerini düşürmüştü.Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için kredi vadesi 48 aya, 120 bin ila 300 bin aralığındaki taşıtlar için 36 aya, 300 bin lira ile 750 bin lira arasında olan taşıtlar için ise 24 aya çekilmişti. 750 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasındaki taşıtlar için ise kredi vade süresi 12 ay olarak güncellenmişti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yaptırdığı zorunluğu faiz indirimlerine rağmen taşıt kredisi faizleri de yükselişini sürdürüyor. Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u aşmış durumda.
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otomobil, ikinci el, oyder, sıfır araç

OYDER: 300 bin liranın altında araç yok; faiz yüksek, taksit az

16:38 02.02.2022
© AASıfır kilometre otomobil
Sıfır kilometre otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, sektörde geçen yıl yüzde 20’ye yaklaşan daralmayı otomobil fiyatlarındaki hızlı artış ve mevcut kredi koşullarındaki yetersizliğe bağladı.
BloombergHT canlı yayında konuşan Mersin, kredi koşullarında acilen bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“300 bin liralık bir aracın kredi kullanma oranı yüzde 30. Bugün 300 bin liranın altına artık bir araç da kalmadı. Dolayısıyla 400-500 bin liralık araçlarda kredi kullanma oranı yüzde 30’un altında gerçekleşiyorsa vatandaşın bu araca sahip olma şansı yok. Araç bulunabilirliğinde bazı sıkıntılar etkili olmuş olabilir fakat genel anlamda faizlerinin yüksekliği, krediye ulaşma ve taksit sayılarındaki düşüklük maalesef pazarı yüzde 18 daralttı.“
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile görüştüklerini ve kredi koşullarında iyileşme sağlanması adına tüm detayları anlattıklarını da söyleyen Mersin şöyle devam etti:

“300 bin bareminin 450 bin liraya çıkartılmasını istedik. Bu araçlar için yüzde 30 değil yüzde 80 oranında kredi kullanılarak alınması ve yine 24 ay aralığının da 60 aya çıkartılması şeklinde görüşlerimiz de ilettik. Araç fiyatlarının geldiği nokta itibarıyla taksit sayılarının artması lazım çünkü artmazsa taksit miktarları yüksek oluyor. Faizlerin de arttığını düşündüğünüz zaman vatandaşın araç sahiplenme olasılığı kalmıyor. Müşteriler istediği modeli bire bir bulamasa bile artık araç bulma konusunda çok ciddi bir sıkıntı yok ama bu taksitlendirme sayısının düşük ve faizlerin yüksek olması müşterilerimizi zaman zaman geri çevirmek zorunda kalmamıza neden oluyor. BDDK Başkanı taleplerimizi saygıyla karşıladı. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelecek.”

BDDK geçen yıl taşıt alımlarında kredi vadelerini düşürmüştü.
Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için kredi vadesi 48 aya, 120 bin ila 300 bin aralığındaki taşıtlar için 36 aya, 300 bin lira ile 750 bin lira arasında olan taşıtlar için ise 24 aya çekilmişti. 750 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasındaki taşıtlar için ise kredi vade süresi 12 ay olarak güncellenmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yaptırdığı zorunluğu faiz indirimlerine rağmen taşıt kredisi faizleri de yükselişini sürdürüyor. Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u aşmış durumda.
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