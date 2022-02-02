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Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:25+0300
2022-02-02T15:25+0300
spor
fenerbahçe
ozan tufan
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Sezon başında Watford’a gönderilen Ozan, sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyecek.Watford’un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek.Watford formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 489 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe’de toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan’ın 21 gol ve 24 asisti bulunuyor.Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Antalya Kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette istediğini dile getirdiği çift yönlü orta saha oyuncusunu, takımı, kulübü bilen, yerli ve kendi oyuncusu olan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya katarak tamamladı.
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fenerbahçe, ozan tufan

Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

15:25 02.02.2022
© AAOzan Tufan
Ozan Tufan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.
Sezon başında Watford’a gönderilen Ozan, sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyecek.
Watford’un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek.
Watford formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 489 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe’de toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan’ın 21 gol ve 24 asisti bulunuyor.
Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Antalya Kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette istediğini dile getirdiği çift yönlü orta saha oyuncusunu, takımı, kulübü bilen, yerli ve kendi oyuncusu olan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya katarak tamamladı.
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