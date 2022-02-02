https://tr.sputniknews.com/20220202/pais-gazetesinde-cikan-makalenin-yazarlarindan-biri-ukraynada-bulundugunu-acikladi-1053407005.html

Pais gazetesinde çıkan makalenin yazarlarından biri Ukrayna’da bulunduğunu açıkladı

Pais gazetesinde çıkan makalenin yazarlarından biri Ukrayna’da bulunduğunu açıkladı

İspanyol Pais gazetesinde yayınlanan, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' içeren makalenin yazarlarından Hibai Arbide Aza, Ukrayna’da bulunduğunu... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T23:51+0300

2022-02-02T23:51+0300

2022-02-02T23:53+0300

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Pais gazetesinde yayınlanan, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' içeren makalenin yazarlarından, Yunanistan asıllı gazeteci Hibai Arbide Aza, Sputnik’e açıklamasında gazete tarafından verilen görevle Ukrayna’da bulunduğunu söyledi.ABD ve NATO’nun yanıtlarını içeren belgeleri nereden aldığını açıklamayan gazeteci, ‘kaynağın güvenilir olduğunu, belgelerin de gerçek olduğunu başından beri bildiğini, ancak buna rağmen belgelerin gerçek olup olmadığı diğer taraflardan da kontrol edildiğini’ söyledi ve ‘kaynağın tek olmadığını’ vurguladı.Yayınlanan yazının diplomatik temaslara engel olmayacağını savunan Hibai Arbide Aza, “Bunun müzakereler üzerinde bir etkisi olabileceğini düşünmüyorum, zira belgelere yansıyan pozisyonlar kamuoyunda dile getirilenlerden çok farklı değil. Fakat bilmediğimiz ve ilginç olan bazı konular da vardı. Müzakerelerin gidişatına karışmak gibi bir niyetim yok, zaten bunu yapma ihtimalim de yok, ben sadece serbest çalışan biriyim” diye konuştu.Okuyucuların her iki tarafın da böylesine önemli bir konuyu hangi koşullar altında müzakere ettiğini bilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken gazeteci, “Her gazetecinin yükümlülüğü, gerçeği yayınlamaktır. Dünyada bu bilgilere sahip olup, teyit etme imkanı olan, onları yayınlamayacak tek bir gazetecinin dahi olduğunu düşünmüyorum. Gazeteci olarak hepimiz, yalnızca etkisi olan değil, aynı zamanda ilgi uyandıran anlamlı haberler üzerinde çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.Gazetecinin Yunanistan'da yaşadığı, Pais'in Ukrayna'ya muhabir göndermek için sözleşme imzaladığı Muzungu Producciones şirketi ile çalıştığı anlaşıldı.Daha önce İspanyol Pais gazetesi, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği yazılı yanıta ulaştığını savunarak, belgeleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/ispanyol-pais-gazetesi-abd-ve-natonun-rusyaya-verdigi-yazili-yaniti-yayinladi-1053387056.html

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