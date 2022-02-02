https://tr.sputniknews.com/20220202/poklonskayadan-ukraynaya-size-kirimin-neden-rusyaya-baglandigini-ben-anlatabilirim-1053385228.html

Poklonskaya’dan Ukrayna’ya: Size Kırım’ın neden Rusya’ya bağlandığını ben anlatabilirim

Poklonskaya’dan Ukrayna’ya: Size Kırım’ın neden Rusya’ya bağlandığını ben anlatabilirim

Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, Ukrayna yönetimine, yarımadanın neden Rusya ile bağlandığını anlama çabalarında yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:56+0300

2022-02-02T13:56+0300

2022-02-02T13:58+0300

rusya

ukrayna

referandum

natalya poklonskaya

kırım

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dün gerçekleştirilen bir oturumla Kırım’ın kaybedilmesinde katkısı olan gerçeklerin araştırılması için geçici bir komisyon kurdu. Komisyon başkanlığına da ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinden milletvekili İgor Kopıtin seçildi. Konuyla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, “Komisyona yardım etmeye, çıkarımlarımı hem Rusça hem de Ukraynaca olarak herhangi bir toplantı ve müzakerede sunmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Rada’nın sekiz yıl sonra hala yarımadada neden referandum yapıldığı sorusunun cevabını merak ettiğini söyleyen Poklonskaya, “Bu olumlu bir değişim, zira açık olan birtakım şeylerin, yani referandum yapıldığını ve bunun bir nedeni olduğunun kabul edildiğine dair bir ipucu veriyor. Referandumun nedeni 2013-2014 yıllarında Maydan’daki kanlı olayların Kırımlıların onaylamadığı bir darbeye yol açması. Katliam tehdidi nedeniyle yarımada kendini savunarak referandum gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Kırım, Mart 2014’te gerçekleştirilen referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Referandumla yarımada halkının yüzde 96.77’si Rusya ile bağlanmayı seçmişti.

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rusya, ukrayna, referandum, natalya poklonskaya, kırım