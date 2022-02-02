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Poklonskaya’dan Ukrayna’ya: Size Kırım’ın neden Rusya’ya bağlandığını ben anlatabilirim
Poklonskaya’dan Ukrayna’ya: Size Kırım’ın neden Rusya’ya bağlandığını ben anlatabilirim
Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, Ukrayna yönetimine, yarımadanın neden Rusya ile bağlandığını anlama çabalarında yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:56+0300
2022-02-02T13:58+0300
rusya
ukrayna
referandum
natalya poklonskaya
kırım
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dün gerçekleştirilen bir oturumla Kırım’ın kaybedilmesinde katkısı olan gerçeklerin araştırılması için geçici bir komisyon kurdu. Komisyon başkanlığına da ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinden milletvekili İgor Kopıtin seçildi. Konuyla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, “Komisyona yardım etmeye, çıkarımlarımı hem Rusça hem de Ukraynaca olarak herhangi bir toplantı ve müzakerede sunmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Rada’nın sekiz yıl sonra hala yarımadada neden referandum yapıldığı sorusunun cevabını merak ettiğini söyleyen Poklonskaya, “Bu olumlu bir değişim, zira açık olan birtakım şeylerin, yani referandum yapıldığını ve bunun bir nedeni olduğunun kabul edildiğine dair bir ipucu veriyor. Referandumun nedeni 2013-2014 yıllarında Maydan’daki kanlı olayların Kırımlıların onaylamadığı bir darbeye yol açması. Katliam tehdidi nedeniyle yarımada kendini savunarak referandum gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Kırım, Mart 2014’te gerçekleştirilen referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Referandumla yarımada halkının yüzde 96.77’si Rusya ile bağlanmayı seçmişti.
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rusya, ukrayna, referandum, natalya poklonskaya, kırım

Poklonskaya’dan Ukrayna’ya: Size Kırım’ın neden Rusya’ya bağlandığını ben anlatabilirim

13:56 02.02.2022 (güncellendi: 13:58 02.02.2022)
© SputnikNatalya Poklonskaya
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik
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Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, Ukrayna yönetimine, yarımadanın neden Rusya ile bağlandığını anlama çabalarında yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dün gerçekleştirilen bir oturumla Kırım’ın kaybedilmesinde katkısı olan gerçeklerin araştırılması için geçici bir komisyon kurdu. Komisyon başkanlığına da ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinden milletvekili İgor Kopıtin seçildi.
Konuyla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, “Komisyona yardım etmeye, çıkarımlarımı hem Rusça hem de Ukraynaca olarak herhangi bir toplantı ve müzakerede sunmaya hazırım” ifadelerini kullandı.
Rada’nın sekiz yıl sonra hala yarımadada neden referandum yapıldığı sorusunun cevabını merak ettiğini söyleyen Poklonskaya, “Bu olumlu bir değişim, zira açık olan birtakım şeylerin, yani referandum yapıldığını ve bunun bir nedeni olduğunun kabul edildiğine dair bir ipucu veriyor. Referandumun nedeni 2013-2014 yıllarında Maydan’daki kanlı olayların Kırımlıların onaylamadığı bir darbeye yol açması. Katliam tehdidi nedeniyle yarımada kendini savunarak referandum gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Kırım, Mart 2014’te gerçekleştirilen referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Referandumla yarımada halkının yüzde 96.77’si Rusya ile bağlanmayı seçmişti.
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