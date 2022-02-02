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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/polonya-istihbarati-abd-ulkeye-yaklasik-2-bin-500-asker-aktaracak-1053392386.html
Polonya istihbaratı: ABD ülkeye yaklaşık 2 bin 500 asker aktaracak
Polonya istihbaratı: ABD ülkeye yaklaşık 2 bin 500 asker aktaracak
Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Washington'ın Polonya'ya 2 binin üzerinde asker göndermeyi planladığını belirtti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:51+0300
2022-02-02T16:52+0300
abd
rusya
polonya
nato
asker
ukrayna krizi
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Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Polonya Radyosu'na demecinde Washington'ın ülkeye yaklaşık 2 bin 500 asker göndermeyi planladığını söyledi. Soloch, “Amerikan askerlerine güveniyoruz ve bu tür müzakereler yapıldı. Amerikalılar geçenleri Doğu Avrupa'nın tamamı için 8-8 bin 500’den fazla asker aktarılacağını beyan etti. Bize yaklaşık 2 bin 500 ek asker düşecek gibi görünüyor” diye konuştu. Polonya’da şu anda yaklaşık 5 bin 500 ABD askeri yerleştirilmiş bulunuyor. Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/polonya-ukraynaya-piorun-tipi-tasinabilir-hava-savunma-sistemleri-tedarik-edecek--1053381743.html
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abd, rusya, polonya, nato, asker

Polonya istihbaratı: ABD ülkeye yaklaşık 2 bin 500 asker aktaracak

16:51 02.02.2022 (güncellendi: 16:52 02.02.2022)
© REUTERSABD ile Polonya bayrakları
ABD ile Polonya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS
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Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Washington'ın Polonya'ya 2 binin üzerinde asker göndermeyi planladığını belirtti.
Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Polonya Radyosu'na demecinde Washington'ın ülkeye yaklaşık 2 bin 500 asker göndermeyi planladığını söyledi.
Soloch, “Amerikan askerlerine güveniyoruz ve bu tür müzakereler yapıldı. Amerikalılar geçenleri Doğu Avrupa'nın tamamı için 8-8 bin 500’den fazla asker aktarılacağını beyan etti. Bize yaklaşık 2 bin 500 ek asker düşecek gibi görünüyor” diye konuştu.
Polonya’da şu anda yaklaşık 5 bin 500 ABD askeri yerleştirilmiş bulunuyor.
NATO- Polonya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
Ukrayna krizi
Polonya, Ukrayna'ya Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemleri tedarik edecek
13:05
Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu açıklamıştı.
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