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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/polonya-ukraynaya-piorun-tipi-tasinabilir-hava-savunma-sistemleri-tedarik-edecek--1053381743.html
Polonya, Ukrayna'ya Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemleri tedarik edecek
Polonya, Ukrayna'ya Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemleri tedarik edecek
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova hükümetinin Ukrayna'ya yardım kararı aldığını ve bu kararın Kiev'e Piorun tipi taşınabilir hava savunma... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:05+0300
2022-02-02T13:09+0300
ukrayna krizi
rusya
polonya
ukrayna
nato
hava savunma sistemi
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasıyla bu ülkeye ve bölgedeki diğer ülkelere son aylarda yüklü miktarda silah ve askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştiren ve gerçekleştireceğini duyuran Batılı ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'la görüştükten sonra Polonya hükümetinin aldığı kararı duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Blaszczak, "Haberler iyi. Benim talebim üzerine bakanlar kurulu, Ukrayna'ya yardım etme kararı aldı. Polonya'nın en modern silahı olan Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemlerini ve mühimmatlarını tedarik edeceğiz" ifadelerini kullandı. Reznikov, Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini söylemişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı. Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya askeri kargo uçaklarıyla büyük miktarda silah sevkiyatı gerçekleştiren NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi de planlıyor. Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-polonyadan-ilginc-hediyeler-bekliyoruz-1053366405.html
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rusya, polonya, ukrayna, nato, hava savunma sistemi

Polonya, Ukrayna'ya Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemleri tedarik edecek

13:05 02.02.2022 (güncellendi: 13:09 02.02.2022)
© SputnikNATO- Polonya- Ukrayna
NATO- Polonya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova hükümetinin Ukrayna'ya yardım kararı aldığını ve bu kararın Kiev'e Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemlerinin tedarikini öngördüğünü açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasıyla bu ülkeye ve bölgedeki diğer ülkelere son aylarda yüklü miktarda silah ve askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştiren ve gerçekleştireceğini duyuran Batılı ülkelere bir yenisi daha eklendi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'la görüştükten sonra Polonya hükümetinin aldığı kararı duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Blaszczak, "Haberler iyi. Benim talebim üzerine bakanlar kurulu, Ukrayna'ya yardım etme kararı aldı. Polonya'nın en modern silahı olan Piorun tipi taşınabilir hava savunma sistemlerini ve mühimmatlarını tedarik edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Reznikov, Blaszczak ile ülkenin savunma ihtiyaçlarını görüştüğünü ve Polonyalı dostlardan ilginç ‘hediyeler’ beklediklerini söylemişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarını tedarik edeceklerini açıklamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Polonya’dan ilginç hediyeler bekliyoruz
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Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya askeri kargo uçaklarıyla büyük miktarda silah sevkiyatı gerçekleştiren NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi de planlıyor. Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
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