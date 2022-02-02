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Rus Dışişleri: Almanya’da RT DE yayınının yasaklanması bizi misillemeye geçmeye zorluyor
Rus Dışişleri: Almanya’da RT DE yayınının yasaklanması bizi misillemeye geçmeye zorluyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da düzenleyici kurumun RT DE televizyonunun yayınını yasaklama kararının, Rusya’da akredite olan Alman medyasına karşı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T20:15+0300
2022-02-02T20:31+0300
almanya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman medya düzenleyicinin kararı, Rusya’nın endişelerinin meydan okurcasına göz ardı edildiğinin açık sinyali. Bu adım bize, Rusya’da akredite edilen Alman medyasına ve televizyon kanalının hesaplarını keyfi ve asılsız şekilde platformlarından silen internet aracılarına karşı misilleme önlemlerinin uygulanmasına başlamaktan başka seçenek bırakmıyor ” ifadesine yer verildi.RT DE’nin faaliyetini, Almanya’nın da taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne tamamen uygun biçimde; Sırbistan’ın verdiği uydu yayın lisansı temelinde hayata geçirdiğini kaydeden bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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Rus Dışişleri: Almanya’da RT DE yayınının yasaklanması bizi misillemeye geçmeye zorluyor

20:15 02.02.2022 (güncellendi: 20:31 02.02.2022)
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RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da düzenleyici kurumun RT DE televizyonunun yayınını yasaklama kararının, Rusya’da akredite olan Alman medyasına karşı misillemeyi hayata geçirmeye zorladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman medya düzenleyicinin kararı, Rusya’nın endişelerinin meydan okurcasına göz ardı edildiğinin açık sinyali. Bu adım bize, Rusya’da akredite edilen Alman medyasına ve televizyon kanalının hesaplarını keyfi ve asılsız şekilde platformlarından silen internet aracılarına karşı misilleme önlemlerinin uygulanmasına başlamaktan başka seçenek bırakmıyor ” ifadesine yer verildi.
RT DE’nin faaliyetini, Almanya’nın da taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne tamamen uygun biçimde; Sırbistan’ın verdiği uydu yayın lisansı temelinde hayata geçirdiğini kaydeden bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Almanya tarafına, Rus medya operatörüne siyasi baskı uygulamanın kabul edilemez olduğu ve Berlin’in, RT DE konusunda yarattığı soruna yapıcı çözüm arayışını reddetmesi durumunda karşı önlemlerin kaçınılamaz olduğu defalarca belirtildi.”
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