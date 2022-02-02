https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-disisleri-almanyada-rt-de-yayininin-yasaklanmasi-bizi-misillemeye-gecmeye-zorluyor-1053399949.html

Rus Dışişleri: Almanya’da RT DE yayınının yasaklanması bizi misillemeye geçmeye zorluyor

Rus Dışişleri: Almanya’da RT DE yayınının yasaklanması bizi misillemeye geçmeye zorluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da düzenleyici kurumun RT DE televizyonunun yayınını yasaklama kararının, Rusya’da akredite olan Alman medyasına karşı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T20:15+0300

2022-02-02T20:15+0300

2022-02-02T20:31+0300

almanya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman medya düzenleyicinin kararı, Rusya’nın endişelerinin meydan okurcasına göz ardı edildiğinin açık sinyali. Bu adım bize, Rusya’da akredite edilen Alman medyasına ve televizyon kanalının hesaplarını keyfi ve asılsız şekilde platformlarından silen internet aracılarına karşı misilleme önlemlerinin uygulanmasına başlamaktan başka seçenek bırakmıyor ” ifadesine yer verildi.RT DE’nin faaliyetini, Almanya’nın da taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne tamamen uygun biçimde; Sırbistan’ın verdiği uydu yayın lisansı temelinde hayata geçirdiğini kaydeden bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya