https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-sporcular-pekin-kis-oyunlarina-gidiyor-altin-madalya-hangi-alanlarda-gelecek-1053383833.html

Rus sporcular Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gidiyor: Altın madalya hangi alanlarda gelecek?

Rus sporcular Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gidiyor: Altın madalya hangi alanlarda gelecek?

Çin’deki Pekin Kış Olimpiyatları yaklaşırken, madalyaların sahibinin kim olacağıyla ilgili spekülasyonlar sürüyor. Artistik patinaj, buz hokeyi ve kayak, Rus... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:35+0300

2022-02-02T13:35+0300

2022-02-02T13:43+0300

pekin

dünya

rusya

buz pateni

pyeongchang kış olimpiyatları

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Bayrakları ve marşları olmadan, Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans sergileyecek Rus sporcuların en iyi beş ekip arasında olması bekleniyor. Daha iyi tahminlere göre de ROK ekibi ilk üçte yer alabilir.Rus sporcular Dünya Dopingle Mücadele ajansı tarafından dört yıl önce doping ihlalleri olduğu iddiasıyla getirilen yaptırımlar nedeniyle ülkelerinin adına katılamıyor.2018’de PyeongChang Kış Oyunları’ndan önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), altın madalya alması bariz olan Rus ekip liderlerini yarışmalardan mahrum bırakmıştı. Bunun neticesinde de sayıca azalan, biatlon, kayak, skeleton, kısa kulvar sürat pateni ve bobsled gibi dallarda liderleri olmayan Rus ekip, sadece iki altın madalya kazanmış, müsabakaları 13. sırada tamamlamıştı. Bu Rusya’nın Olimpiyat tarihinde elde ettiği en kötü netice olmuştu.Pekin’deki oyunlarda Rus ekip tam kadro yarışıyor olacak ve IOC’den nihai bir onay gerekmeyecek.‘30’dan fazla madalya kazanmayı bekliyoruz’ROK Başkanı Stanislav Pozdnyakov’a göre, Rusya’nın oyunlardaki hedefi büyük:Önümüzdeki iki hafta boyunca Rus ekibin Pekin’de hangi alanlarda altın madalya alması bekleniyor?Artistij patinajda öne çıkan Rusya’dan sporcuların Pekin Kış Oyunları sırasında bir kez daha kendilerini gösterip hem çiftler hem de kadınlar tekli müsabakalarında başarılı olmaları bekleniyor.Çin’deki yarışmalarda bu alanda beş set madalya verilecek, Rus sporcular bunların dördü için mücadele edecek. Bu anlamda ülkenin tek zayıf noktası da erkekler tekli müsabakasında.Soçi’deki 2014 Kış Oyunları sırasında getirilen takım yarışmasının da genel anlamda Rusya’nın Pekin’deki oyunlarında ilk altın madalyasını getireceği dal olması bekleniyor.Son iki Olimpiyat Oyunları’nda Rusya’nın gurur kaynağı olan kadınlar tekli paten müsabakasında ise sporseverler üçlü Kamila Valieva, Aleksandra Trusova ve Anna Şerbakova’nın ‘madalyaları süpüreceği’ görüşünde. Sporcuların her biri ‘Olimpiyat tacı’ için de yarışacak.Buz dansında da Avrupa şampiyonları olan Rus Viktoriya Sinitsina-Nikita Katsalapov çifti ile geçen Kış Oyunları’nda gümüş madalya alan Fransız Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron çiftinin altın madalya için kapışması beklentiler arasında.ROK ekibindeki Aleksandr Boykova ve Dmitriy Kozlovskiy ile 2021’de Dünya Şampiyonası altın madalyası sahipleri Anastasya Mişina ve Aleksandr Galliamov’un da iki kez dünya şampiyonu olan Çinli Sui Wenjing ve Han Cong çiftini mağlup etmek gibi zorlu bir görevi olacak.Kuzey Amerika’nın Ulusal Hokey Ligi’nin pandemi nedeniyle sporcularını göndermeme kararı almasının ardından, oyunların en heyecan verici takım etkinliklerinden olan buz hokeyinde Rusya, madalya kazanması beklenenler arasında.Bu alanda Rusya’nın umutları tek bir sporcuya, yani Aleksandr Bolşunov’a bağlanmış durumda.Bolşunov, 2021 Dünya Şampiyonası’nda Norveç’in hakimiyetini sarsmayı başaran tek yarışçıydı. Bolşonov 30 km skiatlon müsabasında altın madalya almıştı.Rusya son yıllarda bu alanda gerileme yaşasa da Rus sporcuların podyumda bir yer edinmek için savaşması bekleniyor. Eduard Latipov ve Aleksandr Loginov, madalya kazanmaya aday isimler arasında görülüyor.Dünya şampiyonu Maksim Burov, erkeklerde takımı yönetecek. Bu sezonda dört dünya şampiyonluğu alan Burov, Pekin’de de boy gösterecek.Geçen yıl 17 yaşındaki Sofya Nadırşina, dünya şampiyonluğu alan en genç yarışmacı oldu. Nardırşina, kadınlar paralel slalom yarışında kendini gösterdi.21 yaşındaki Dmitriy Loginov’un üç dünya şampiyonluğu bulunuyor. Loginov, Pekin’de madalya alması beklenen isimlerden.Birçok kez dünya şampiyonu olan ve dünya rekoru sahibi Pavel Kulijnikov, ilk kez olimpiyatlara katılıyor. Kulijnikov’un da madalya kazanması bekleniyor.Kulijnikov, dört yıl önce doping iddiaları nedeniyle oyunlara alınmamıştı. Şimdi bu anlamda hiçbir engeli bulunmayan sporcu, parkurlarda en iyi sonuçları elde etmeye çalışacak.Rus skeleton sporcusu Aleksandr Tretyakov’un 2018’de Güney Kore’deki oyunlara katılması engellenmişti. Tretyakov’un bu yıl olimpiyat hayalleri gerçek oluyor. Sporcu 2014 Soçi Oyunları’nda altın madalya almıştı, ancak doping iddiaları nedeniyle madalyası iptal edilmişti.Tretyakov, 2021 Avrupa Şampiyonası’nda da 14 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.Pekin’de 15 spor dalında 109 set madalya verilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220125/putin-pekin-2022-oncesi-rus-olimpiyat-ekibine-seslendi-malum-rusya-zorluklardan-korkmaz-1053113286.html

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