https://tr.sputniknews.com/20220202/rusya-basbakani-misustin-kovid-19-varyantlarinin-arastirilmasi-icin-400-milyon-ruble-ayrilacak-1053406671.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Kovid-19 varyantlarının araştırılması için 400 milyon ruble ayrılacak

Rusya Başbakanı Mişustin: Kovid-19 varyantlarının araştırılması için 400 milyon ruble ayrılacak

Rusya Başbakanı Mişustin, hükümetin dolaşımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının daha detaylı araştırılması için 400 milyon ruble tahsis... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T23:45+0300

2022-02-02T23:45+0300

2022-02-02T23:47+0300

mihail mişustin

koronavirüs

varyant

rusya

ruble

koronavirüs

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Rusya Hükümeti Koordinasyon Konseyi Başkanlığı'nın koronavirüsle mücadele toplantısında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetin dolaşımdaki Kovid-19 varyantlarının daha detaylı araştırılması ve genom dizilimleri için 400 milyon ruble (yaklaşık 5 milyon 230 bin dolar) ayıracağını dile getirdi.Mişustin, “Dolaşımdaki varyantlar üzerindeki araştırmalara devam etmek gerekiyor. Genetik analizleri, dizilimleri için yaklaşık 400 milyon ruble tahsis edeceğiz, ‘Omikron’un tanımlanması için gerekli olan reaktifleri ve sarf malzemelerini satın almak için ek fonlar ayıracağız” dedi.Mişustin ayrıca, durumun etkili bir şekilde izlenmesi ve kontrol altına alınmasında zamanında yapılan araştırmaların önemine dikkat çekti.

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mihail mişustin, varyant, rusya, ruble, koronavirüs