Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220202/rusya-ordusu-iskender-m-sistemleriyle-tatbikat-duzenledi-1053371862.html
Rusya ordusu, İskender-M sistemleriyle tatbikat düzenledi
Rusya ordusu, İskender-M sistemleriyle tatbikat düzenledi
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı, İskender-M balistik füzelerle donatılan tugayın Kursk Bölgesi’nde taktik tatbikat düzenlediğini duyurdu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T04:22+0300
2022-02-02T04:22+0300
savunma
rusya
tatbikat
füze
iskender-m
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103213/19/1032131905_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_dba60a9e65121c071f8c170dfaf4271e.jpg
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplamda, taktik tatbikata yaklaşık 300 asker, 50’den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katıldı” ifadelerine yer verildi.Kursk Bölgesi’ndeki Postoyalıye Dvorı poligonunda gerçekleştirilen tatbikat sırasında, hedeflere yönelik elektronik atış gerçekleştirildi.500 km menzile sahip İskender-M füzeleri nükleer başlık taşıyabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/rus-donanmasi-hava-kuvvetleriyle-birlikte-norvec-denizinde-denizalti-tahrip-gorevlerini-tamamladi-1053332435.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103213/19/1032131905_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8f5111fdd4903d7e4b6adc1517d33de5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tatbikat, füze, iskender-m

Rusya ordusu, İskender-M sistemleriyle tatbikat düzenledi

04:22 02.02.2022
© Sputnik / Pavel Lisitcinİskender-M füze sistemi
İskender-M füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Pavel Lisitcin
Abone ol
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı, İskender-M balistik füzelerle donatılan tugayın Kursk Bölgesi’nde taktik tatbikat düzenlediğini duyurdu.
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplamda, taktik tatbikata yaklaşık 300 asker, 50’den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katıldı” ifadelerine yer verildi.
Kursk Bölgesi’ndeki Postoyalıye Dvorı poligonunda gerçekleştirilen tatbikat sırasında, hedeflere yönelik elektronik atış gerçekleştirildi.
500 km menzile sahip İskender-M füzeleri nükleer başlık taşıyabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Filosu'nun Kotelny Adası'nda düzenlediği tatbikatta, 'K-300P Bastion-P' kıyı mobil savunma sistemi için Oniks süpersonik füzeleri kullanıldı. Rusya, bunları Suriye savaşında da devreye sokmuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
SAVUNMA
Rus donanması, hava kuvvetleriyle birlikte Norveç Denizi'nde denizaltı tahrip görevlerini tamamladı
Dün, 04:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce