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https://tr.sputniknews.com/20220202/rusya-ordusu-iskender-m-sistemleriyle-tatbikat-duzenledi-1053371862.html
Rusya ordusu, İskender-M sistemleriyle tatbikat düzenledi
Rusya ordusu, İskender-M sistemleriyle tatbikat düzenledi
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı, İskender-M balistik füzelerle donatılan tugayın Kursk Bölgesi’nde taktik tatbikat düzenlediğini duyurdu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T04:22+0300
2022-02-02T04:22+0300
2022-02-02T04:22+0300
savunma
rusya
tatbikat
füze
iskender-m
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Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplamda, taktik tatbikata yaklaşık 300 asker, 50’den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katıldı” ifadelerine yer verildi.Kursk Bölgesi’ndeki Postoyalıye Dvorı poligonunda gerçekleştirilen tatbikat sırasında, hedeflere yönelik elektronik atış gerçekleştirildi.500 km menzile sahip İskender-M füzeleri nükleer başlık taşıyabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/rus-donanmasi-hava-kuvvetleriyle-birlikte-norvec-denizinde-denizalti-tahrip-gorevlerini-tamamladi-1053332435.html
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rusya, tatbikat, füze, iskender-m
Rusya ordusu, İskender-M sistemleriyle tatbikat düzenledi
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı, İskender-M balistik füzelerle donatılan tugayın Kursk Bölgesi’nde taktik tatbikat düzenlediğini duyurdu.
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplamda, taktik tatbikata yaklaşık 300 asker, 50’den fazla silah, askeri ve özel teçhizat katıldı” ifadelerine yer verildi.
Kursk Bölgesi’ndeki Postoyalıye Dvorı poligonunda gerçekleştirilen tatbikat sırasında, hedeflere yönelik elektronik atış gerçekleştirildi.
500 km menzile sahip
İskender-M füzeleri nükleer başlık taşıyabiliyor.