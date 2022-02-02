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https://tr.sputniknews.com/20220202/rusyadaki-bilim-insanlari-beyin-hasarinin-iyilestirilmesine-yarayan-bir-madde-elde-etti-1053395976.html
Rusya’daki bilim insanları beyin hasarının iyileştirilmesine yarayan bir madde elde etti
Rusya’daki bilim insanları beyin hasarının iyileştirilmesine yarayan bir madde elde etti
Rusya’daki Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden (BelGU) bilim insanları, beyin hücrelerinin yenilenmesine ve kafatası-beyin travmalarının... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T18:09+0300
2022-02-02T18:09+0300
dünya
belgorod
araştırma
beyin
beyin ameliyatı
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BelGU’dan yapılan açıklamaya göre dünyada her yıl 100 bin kişi arasından 95 ile 783’ünde kafatası-beyin travması vakası görülüyor, bunların 100 binde 9.5 ilâ 66’sı da ölümle sonuçlanıyor. Beyin travmaları insanların hayatlarını engelli olarak sürdürmelerinin de başlıca nedenlerinden biri.Üniversiteden uzmanlar, kendileri tarafından sentezlenmiş olan etiltiyadiazol türevi madde yardımıyla ikincil beyin hasarının etkisini azaltmanın mümkün olduğunu tespit etti.Uzmanlara göre, söz konusu madde, antioksidan ve antihipoksik (dokulardaki oksijensizliğin giderilmesi) özellik taşıyor ve serbest radikal süreçlerin tetiklenmesinin yanı sıra bölgesel ve genel dolaşımdaki ani aksaklıklar sırasında hücre zarlarında lipid peroksidasyonunun (yağların bozulmasını) gerçekleşmesini engelliyor.Uzmanlar bu maddenin etkinliğini, laboratuvar koşullarında kemirgenler üzerinde yapılan deneylerle kanıtladı.Deneylerde sentez maddenin travmaya yol açan beyin hasarı modellemesi sonrasında davranışsal faaliyetlerde gerilemeyi kayda değer ölçüde engellediği görüldü.
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belgorod, araştırma, beyin, beyin ameliyatı

Rusya’daki bilim insanları beyin hasarının iyileştirilmesine yarayan bir madde elde etti

18:09 02.02.2022
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
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Rusya’daki Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden (BelGU) bilim insanları, beyin hücrelerinin yenilenmesine ve kafatası-beyin travmalarının getirdiği sonuçların düzetilmesine yardımcı olan sentez bir madde elde etti.
BelGU’dan yapılan açıklamaya göre dünyada her yıl 100 bin kişi arasından 95 ile 783’ünde kafatası-beyin travması vakası görülüyor, bunların 100 binde 9.5 ilâ 66’sı da ölümle sonuçlanıyor. Beyin travmaları insanların hayatlarını engelli olarak sürdürmelerinin de başlıca nedenlerinden biri.
Üniversiteden uzmanlar, kendileri tarafından sentezlenmiş olan etiltiyadiazol türevi madde yardımıyla ikincil beyin hasarının etkisini azaltmanın mümkün olduğunu tespit etti.
Uzmanlara göre, söz konusu madde, antioksidan ve antihipoksik (dokulardaki oksijensizliğin giderilmesi) özellik taşıyor ve serbest radikal süreçlerin tetiklenmesinin yanı sıra bölgesel ve genel dolaşımdaki ani aksaklıklar sırasında hücre zarlarında lipid peroksidasyonunun (yağların bozulmasını) gerçekleşmesini engelliyor.
Uzmanlar bu maddenin etkinliğini, laboratuvar koşullarında kemirgenler üzerinde yapılan deneylerle kanıtladı.
Deneylerde sentez maddenin travmaya yol açan beyin hasarı modellemesi sonrasında davranışsal faaliyetlerde gerilemeyi kayda değer ölçüde engellediği görüldü.
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