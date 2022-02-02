https://tr.sputniknews.com/20220202/rusyadaki-bilim-insanlari-beyin-hasarinin-iyilestirilmesine-yarayan-bir-madde-elde-etti-1053395976.html

Rusya’daki bilim insanları beyin hasarının iyileştirilmesine yarayan bir madde elde etti

Rusya’daki bilim insanları beyin hasarının iyileştirilmesine yarayan bir madde elde etti

Rusya’daki Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden (BelGU) bilim insanları, beyin hücrelerinin yenilenmesine ve kafatası-beyin travmalarının... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T18:09+0300

2022-02-02T18:09+0300

2022-02-02T18:09+0300

dünya

belgorod

araştırma

beyin

beyin ameliyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049605954_0:14:631:368_1920x0_80_0_0_2fde655392faa913e5579d3c7c6e6d75.jpg

BelGU’dan yapılan açıklamaya göre dünyada her yıl 100 bin kişi arasından 95 ile 783’ünde kafatası-beyin travması vakası görülüyor, bunların 100 binde 9.5 ilâ 66’sı da ölümle sonuçlanıyor. Beyin travmaları insanların hayatlarını engelli olarak sürdürmelerinin de başlıca nedenlerinden biri.Üniversiteden uzmanlar, kendileri tarafından sentezlenmiş olan etiltiyadiazol türevi madde yardımıyla ikincil beyin hasarının etkisini azaltmanın mümkün olduğunu tespit etti.Uzmanlara göre, söz konusu madde, antioksidan ve antihipoksik (dokulardaki oksijensizliğin giderilmesi) özellik taşıyor ve serbest radikal süreçlerin tetiklenmesinin yanı sıra bölgesel ve genel dolaşımdaki ani aksaklıklar sırasında hücre zarlarında lipid peroksidasyonunun (yağların bozulmasını) gerçekleşmesini engelliyor.Uzmanlar bu maddenin etkinliğini, laboratuvar koşullarında kemirgenler üzerinde yapılan deneylerle kanıtladı.Deneylerde sentez maddenin travmaya yol açan beyin hasarı modellemesi sonrasında davranışsal faaliyetlerde gerilemeyi kayda değer ölçüde engellediği görüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belgorod, araştırma, beyin, beyin ameliyatı