https://tr.sputniknews.com/20220202/rusyanin-washington-buyukelcisinden-psakinin-rusya-baska-ulkeleri-isgal-etti-aciklamasina-yanit-1053388891.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nden Psaki'nin 'Rusya başka ülkeleri işgal etti' açıklamasına yanıt

Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nden Psaki'nin 'Rusya başka ülkeleri işgal etti' açıklamasına yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’ye yanıt veren Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya’nın ‘kimyasal silah kullandığı’ ve başka ülkeleri ‘işgal... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T15:19+0300

2022-02-02T15:19+0300

2022-02-02T15:24+0300

abd

dünya

jen psaki

rusya'nın washington büyükelçiliği

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Antonov, Psaki’nin Rusya’nın ‘kimyasal silah kullandığı’ ve başka ülkeleri ‘işgal ettiği’ gibi iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.Antonov, Psaki’nin sözlerinin tamamıyla yanlış olduğunu ve Rusya’yı ABD halkı ve dünyanın gözünde şeytanlaştırmayı amaçladığını belirtti.Antonov, “Modern tarihinde daha çok dünyanın farklı köşelerindeki askeri operasyonlarının kronolojisinden bahsedilen ABD’den farklı olarak Rusya, başka ülkelerin işlerine karışmama ilkesine sadık ve uluslararası hukuka sıkı bir şekilde uyuyor” ifadelerini kullandı.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.Psaki, basın toplantısında Rusya’nın kimyasal silah kullandığını ve son yıllarda bir dizi ülkeyi işgal ettiğini ileri sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220201/abd-senatosu-bu-hafta-rusyaya-karsi-yaptirimlar-uzerinde-anlasabilir-1053336838.html

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abd, jen psaki, rusya'nın washington büyükelçiliği