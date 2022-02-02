https://tr.sputniknews.com/20220202/sanat-dunyasinin-indiana-jonesu-50-yil-once-calinan-bir-heykeli-muzeye-geri-getirdi-1053392011.html
Sanat dünyasının Indiana Jones'u, 50 yıl önce çalınan bir heykeli müzeye geri getirdi
Sanat dünyasının Indiana Jones'u, 50 yıl önce çalınan bir heykeli müzeye geri getirdi
Fransa'daki bir müze, 'sanat dünyasının Indiana Jones'u' diye bilinen sanat dedektifi Arthur Brand sayesinde, çalınmasından neredeyse yarım yüzyıl sonra Roma... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:45+0300
2022-02-02T16:45+0300
2022-02-02T16:47+0300
yaşam
fransa
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çalıntı
tarihi eser
dedektif
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Fransa'nın güneyindeki Pays Chatillonnais Müzesi, yakınlarındaki Vertillum arkeolojik kazı alanında keşfedilen, Antik Roma dönemine ait çok sayıda eseri bünyesinde bulunduran bir koleksiyona ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Ancak Aralık 1973'te, hırsızların müzeye girip yaklaşık 5 bin adet madeni paranın yanı sıra Roma tanrısı Bacchus'un heykelini çalmasıyla bu nadide koleksiyona ağır bir darbe vuruldu.Roma'nın şarap tanrısı olarak bilinen Bacchus'un çocukken tasvir edildiği 40 santimetrelik heykelin 1. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Daha önce 1930'lu yıllarda Bacchus heykeli, Fransa'nın sahip olduğu en güzel 50 sanat eserini barındıran bir serginin parçası olarak Paris'te sergilenmişti.Yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından heykel, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.Bugün ise 'sanat dünyasının Indiana Jones'u' diye bilinen sanat dedektifi Arthur Brand, Pays Chatillonnais Müzesi'nin müdürü Catherine Monnet'e heykeli teslim etti. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen teslim töreninde konuşan Monnet, “Heykelin orijinalini bugün ilk kez görünce, şimdiye dek sergilenen kopyasından ne kadar daha güzel olduğunu anladım” dedi.Çalıntı heykelin bulunma öyküsü Sanat dedektifi ise, müzenin 'en değerli antikalarından' birinin izini sürmeyi nasıl başardığını anlattı. İki yıl önce Avusturyalı bir koleksiyoncunun kendisiyle iletişime geçtiğini ve bir sanat galerisinden yasal olarak satın aldığı küçük bir çocuk heykeli hakkında herhangi bir bilgi bulamadığını anlatan dedektif Brand, “Böylesine önemli bir eser için herhangi bir kayıt ya da referans bulamayınca, eserin çalınmış olabileceğini anladık ve ne olduğunu bulma arayışına girdik” dedi. Aylar süren araştırma sonucunda sanat dedektifi nihayet bir Fransız arkeoloji dergisinin 1927 tarihli bir sayısında heykele rastladı. Dergideki makalede fotoğrafına yer verilen heykelin Bacchus'u bir çocuk olarak tasvir ettiği ve bir Fransız müzesine ait olduğu belirtilmişti. Ardından emniyet kaynaklarına başvuran dedektif, polis kayıtlarının da hırsızlığı doğruladığını keşfetti.Sanat dedktifi Brand, "Eserin çalıntı olduğunu öğrenince onu satın alan kişi şok oldu ve müzeye geri vermek istedi" dedi. Ancak heykeli muhtemelen milyonlarca euroya satın almasına rağmen, Fransız yasalarına göre söz konusu kişi, heykeli müzeye teslim etmesi karşılığında yalnızca küçük bir miktar tazminat alma hakkına sahipti. Sanat dedektifi, heykelin mevcut sahibinin zarara uğramaması için İngiliz sanat koleksiyoncuları Brett ve Aaron Hammond'ı, açıklanmayan miktarın yarısına sponsor olmaya ikna etti. Heykelin fiyatının geri kalanı ise müze konseyi tarafından ödendi.
https://tr.sputniknews.com/20180905/yoros-kalesi-tarihi-eser-caldilar-1035050377.html
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fransa, müze, tarihi eser kaçakçılığı, çalıntı, tarihi eser, dedektif
Sanat dünyasının Indiana Jones'u, 50 yıl önce çalınan bir heykeli müzeye geri getirdi
16:45 02.02.2022 (güncellendi: 16:47 02.02.2022)
Fransa'daki bir müze, 'sanat dünyasının Indiana Jones'u' diye bilinen sanat dedektifi Arthur Brand sayesinde, çalınmasından neredeyse yarım yüzyıl sonra Roma tanrısı Bacchus'un heykelini geri aldı.
Fransa'nın güneyindeki Pays Chatillonnais Müzesi, yakınlarındaki Vertillum arkeolojik kazı alanında keşfedilen, Antik Roma dönemine ait çok sayıda eseri bünyesinde bulunduran bir koleksiyona ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.
Ancak Aralık 1973'te, hırsızların müzeye girip yaklaşık 5 bin adet madeni paranın yanı sıra Roma tanrısı Bacchus'un heykelini çalmasıyla bu nadide koleksiyona ağır bir darbe vuruldu.
Roma'nın şarap tanrısı olarak bilinen Bacchus'un çocukken tasvir edildiği 40 santimetrelik heykelin 1. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Daha önce 1930'lu yıllarda Bacchus heykeli, Fransa'nın sahip olduğu en güzel 50 sanat eserini barındıran bir serginin parçası olarak Paris'te sergilenmişti.
Yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından heykel, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.
Bugün ise 'sanat dünyasının Indiana Jones'u' diye bilinen sanat dedektifi Arthur Brand, Pays Chatillonnais Müzesi'nin müdürü Catherine Monnet'e heykeli teslim etti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen teslim töreninde konuşan Monnet, “Heykelin orijinalini bugün ilk kez görünce, şimdiye dek sergilenen kopyasından ne kadar daha güzel olduğunu anladım” dedi.
Çalıntı heykelin bulunma öyküsü
Sanat dedektifi ise, müzenin 'en değerli antikalarından' birinin izini sürmeyi nasıl başardığını anlattı. İki yıl önce Avusturyalı bir koleksiyoncunun kendisiyle iletişime geçtiğini ve bir sanat galerisinden yasal olarak satın aldığı küçük bir çocuk heykeli hakkında herhangi bir bilgi bulamadığını anlatan dedektif Brand, “Böylesine önemli bir eser için herhangi bir kayıt ya da referans bulamayınca, eserin çalınmış olabileceğini anladık ve ne olduğunu bulma arayışına girdik” dedi.
Aylar süren araştırma sonucunda sanat dedektifi nihayet bir Fransız arkeoloji dergisinin 1927 tarihli bir sayısında heykele rastladı. Dergideki makalede fotoğrafına yer verilen heykelin Bacchus'u bir çocuk olarak tasvir ettiği ve bir Fransız müzesine ait olduğu belirtilmişti. Ardından emniyet kaynaklarına başvuran dedektif, polis kayıtlarının da hırsızlığı doğruladığını keşfetti.
Sanat dedktifi Brand, "Eserin çalıntı olduğunu öğrenince onu satın alan kişi şok oldu ve müzeye geri vermek istedi" dedi. Ancak heykeli muhtemelen milyonlarca euroya satın almasına rağmen, Fransız yasalarına göre söz konusu kişi, heykeli müzeye teslim etmesi karşılığında yalnızca küçük bir miktar tazminat alma hakkına sahipti.
Sanat dedektifi, heykelin mevcut sahibinin zarara uğramaması için İngiliz sanat koleksiyoncuları Brett ve Aaron Hammond'ı, açıklanmayan miktarın yarısına sponsor olmaya ikna etti. Heykelin fiyatının geri kalanı ise müze konseyi tarafından ödendi.