https://tr.sputniknews.com/20220202/sedef-kabastan-aymye-bireysel-basvuru-1053396353.html

Sedef Kabaş’tan AYM’ye bireysel başvuru

Sedef Kabaş’tan AYM’ye bireysel başvuru

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hapis cezası alan gazeteci Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna dair avukatı Uğur Poyraz, müvekkili adına Anayasa Mahkemesi'ne... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T18:26+0300

2022-02-02T18:26+0300

2022-02-02T18:26+0300

politika

sedef kabaş

anayasa mahkemesi (aym)

başvuru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053087965_0:116:2001:1241_1920x0_80_0_0_eb44cd193b6ca43325dfec1416deae86.jpg

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Kabaş hakkındaki tutuklama kararına, İstanbul 58. Aliye Ceza Mahkemesine 24 Ocak tarihinde itiraz etmiş, mahkeme, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında usul ve yasaya aykırılık olmadığı kanaatine vararak itirazı reddetmişti.Avukat Poyraz, bu kez de Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin, Kabaş adına Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.Kabaş adına AYM'ye bireysel başvuruda bulunulduğunu ise yazar Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi’ne tedbir, öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık. Başvuruyu, İfade Özgürlüğü Derneği Hukuk Ekibi, Uğur Poyraz ile birlikte hazırladı. Başvuru Kerem Altıparmak tarafından Ankara’dan, elden AYM’e sunuldu.Anayasa Mahkemesi başvurusunda, Sedef Kabaş’ın tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi talep edildi.Başvuruda Sedef Kabaş’ın tutuklanma kararı ile Anayasa'nın 19. maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası ve AİHS'in (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 5/1 ile 5/1-c maddelerinde düzenlenen ‘kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi talep edildi.Ayrıca, Sedef Kabaş’ın Anayasanın 26-28. maddeleri ile AİHS'nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün, Anayasanın 19, 26-28. maddeleri ile bağlantılı olarak 14. maddesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edildi"Uğur Poyraz, Yaman Akdeniz'in paylaşımını alıntılayarak, “Haksızlığı, hukuksuzluğu bir an önce sonlandırması için Sedef Kabaş adına bugün AYM Başkanlığı’na müracaat ettik. Bakalım Anayasa Mahkemesi haksızlığın karşısında mı, yoksa hukuksuzluğun ortağı mı?” ifadeleriyle kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sedef kabaş, anayasa mahkemesi (aym), başvuru