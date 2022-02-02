https://tr.sputniknews.com/20220202/sekerek-merdiven-inmekten-doluzdizgin-at-kosturmaya-kim-belgeseli-hele-bir-sor-niye-zayifladim-1053378197.html

Sekerek merdiven inmekten doludizgin at koşturmaya Kim belgeseli: Hele bir sor, niye zayıfladım

Sekerek merdiven inmekten doludizgin at koşturmaya Kim belgeseli: Hele bir sor, niye zayıfladım

Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim'in kilo kaybı, 'düşmanlarla kuşatılmış ülkesi ve halkı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T12:22+0300

2022-02-02T12:22+0300

2022-02-02T12:39+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

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Pandemiye koşut kıtlık ve açlık uyarıları yapmasının yanısıra giderek zayıflamasıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, en az 20 kilo kaybetmesini de halkla ilişkiler çalışmasına dönüştürdü. Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim'in kilo kaybı, 'düşmanlarla kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz ıstırap çekmesi ve endişe duymasıyla' izah edildi. Kuzey Kore'nin 2021 yılında karşılaştığı uluslararası yaptırımlar, Kovid pandemisi, pandemi nedeniyle sınır kapatma, bunun tetiklediği gıda kıtlığı gibi 'gelmiş geçmiş en büyük zorluklarla muzafferane başa çıkan kahraman lider' portresi çizen filmde füze denemeleri, tank tatbikatları, 80 katlı dev gökdelen ile diğer inşaatlar ve savunma fuarı görüntülerine de yer verildi.Bir yandan Kim'in daha önceki propaganda filmlerinde de bindiği beyaz at üzerinde bu kez sahilde salınmaktan askeri yetkililerle dolaşmaya ve doludizgin yol almaya uzanan sahneler dikkat çekti. Diğer yandan "Kuzey Kore lideri çok çalışmaktan o kadar zayıf düştü ki, merdiven inmekte bile zorlanıyor" izlenimi verildi.Bir sahnede, beyaz gömleği ve siyah pantolonunun üzerinden düşecek gibi bol geldiği Kim, yağmurda şemsiye altında bir inşaat sahasını ziyaret etti. Kuzey Kore lideri, yokuş aşağı yola yapılan merdiven benzeri mekanizmadan ağır aksak aşağı inerken, anlatıcı son derece dramatik bir tonlamayla şunları söyledi:"Ülkenin ve halkın kaderini kendi çocukları gibi üstlenirken, kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi."“Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için büyük acı ve endişe duyarak anne tarafını gösterdi.”Kim, Kuzey Kore'de 10 yıl önce liderlik koltuğuna oturduğu ve sonrasında daha da çok kilo aldığı haline koşut guttan diyabete uzanan çeşitli sağlık sorunlarına dair spekülasyonlarla Batı basınının gündeminden düşmüyordu.Kim'in eşi 5 ay sonra halkın önüne çıktıBelgeselin yayımlanmasının ardından, Kim'in pandemi döneminde ortalıkta gözükmemeye özen gösteren ailesi de uzun bir aradan sonra halkın önüne çıktı. Kim, eşi Ri Sol Ju ve nüfuzlu halası Kim Kyong Hui, başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen Uzakdoğu ay takvimine göre yeni yıla giriş kutlamasına katıldı. Devlet medyasına göre tiyatrodaki seyirciler, Kim ile eşi Ri'yi görünce 'Yaşasın' diye bağırmaya başladı. Pandemi öncesi Kim'e sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik eden Ri, en son halka açık olarak 9 Eylül'de bir etkinlikte görülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211230/kim-jong-un-taninmaz-halde-1052251005.html

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kuzey kore, kim jong-un