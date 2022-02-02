Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/sekerek-merdiven-inmekten-doluzdizgin-at-kosturmaya-kim-belgeseli-hele-bir-sor-niye-zayifladim-1053378197.html
Sekerek merdiven inmekten doludizgin at koşturmaya Kim belgeseli: Hele bir sor, niye zayıfladım
Sekerek merdiven inmekten doludizgin at koşturmaya Kim belgeseli: Hele bir sor, niye zayıfladım
Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim'in kilo kaybı, 'düşmanlarla kuşatılmış ülkesi ve halkı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:22+0300
2022-02-02T12:39+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053378282_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0f127fc4b5fe0d8389700ae8f6961f3a.jpg
Pandemiye koşut kıtlık ve açlık uyarıları yapmasının yanısıra giderek zayıflamasıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, en az 20 kilo kaybetmesini de halkla ilişkiler çalışmasına dönüştürdü. Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim'in kilo kaybı, 'düşmanlarla kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz ıstırap çekmesi ve endişe duymasıyla' izah edildi. Kuzey Kore'nin 2021 yılında karşılaştığı uluslararası yaptırımlar, Kovid pandemisi, pandemi nedeniyle sınır kapatma, bunun tetiklediği gıda kıtlığı gibi 'gelmiş geçmiş en büyük zorluklarla muzafferane başa çıkan kahraman lider' portresi çizen filmde füze denemeleri, tank tatbikatları, 80 katlı dev gökdelen ile diğer inşaatlar ve savunma fuarı görüntülerine de yer verildi.Bir yandan Kim'in daha önceki propaganda filmlerinde de bindiği beyaz at üzerinde bu kez sahilde salınmaktan askeri yetkililerle dolaşmaya ve doludizgin yol almaya uzanan sahneler dikkat çekti. Diğer yandan "Kuzey Kore lideri çok çalışmaktan o kadar zayıf düştü ki, merdiven inmekte bile zorlanıyor" izlenimi verildi.Bir sahnede, beyaz gömleği ve siyah pantolonunun üzerinden düşecek gibi bol geldiği Kim, yağmurda şemsiye altında bir inşaat sahasını ziyaret etti. Kuzey Kore lideri, yokuş aşağı yola yapılan merdiven benzeri mekanizmadan ağır aksak aşağı inerken, anlatıcı son derece dramatik bir tonlamayla şunları söyledi:"Ülkenin ve halkın kaderini kendi çocukları gibi üstlenirken, kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi."“Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için büyük acı ve endişe duyarak anne tarafını gösterdi.”Kim, Kuzey Kore'de 10 yıl önce liderlik koltuğuna oturduğu ve sonrasında daha da çok kilo aldığı haline koşut guttan diyabete uzanan çeşitli sağlık sorunlarına dair spekülasyonlarla Batı basınının gündeminden düşmüyordu.Kim'in eşi 5 ay sonra halkın önüne çıktıBelgeselin yayımlanmasının ardından, Kim'in pandemi döneminde ortalıkta gözükmemeye özen gösteren ailesi de uzun bir aradan sonra halkın önüne çıktı. Kim, eşi Ri Sol Ju ve nüfuzlu halası Kim Kyong Hui, başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen Uzakdoğu ay takvimine göre yeni yıla giriş kutlamasına katıldı. Devlet medyasına göre tiyatrodaki seyirciler, Kim ile eşi Ri'yi görünce 'Yaşasın' diye bağırmaya başladı. Pandemi öncesi Kim'e sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik eden Ri, en son halka açık olarak 9 Eylül'de bir etkinlikte görülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211230/kim-jong-un-taninmaz-halde-1052251005.html
https://tr.sputniknews.com/20200126/kimin-akibeti-merak-edilen-halasi-yillar-sonra-kameralar-onunde-1041253835.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053378282_239:0:1200:721_1920x0_80_0_0_8d5c53a30574dcfa025048d491182424.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, kim jong-un

Sekerek merdiven inmekten doludizgin at koşturmaya Kim belgeseli: Hele bir sor, niye zayıfladım

12:22 02.02.2022 (güncellendi: 12:39 02.02.2022)
© Fotoğraf : KCTV kaynaklı YouTube videolarıKuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim Jong-un sahilde atıyla dolaşarak gün batımını izlerken
Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim Jong-un sahilde atıyla dolaşarak gün batımını izlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : KCTV kaynaklı YouTube videoları
Abone ol
Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim'in kilo kaybı, 'düşmanlarla kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz ıstırap çekmesi ve endişe duymasıyla' izah edildi.
Pandemiye koşut kıtlık ve açlık uyarıları yapmasının yanısıra giderek zayıflamasıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, en az 20 kilo kaybetmesini de halkla ilişkiler çalışmasına dönüştürdü. Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı 110 dakikalık '2021, Büyük Zafer Yılı' başlıklı belgeselde, Kim'in kilo kaybı, 'düşmanlarla kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz ıstırap çekmesi ve endişe duymasıyla' izah edildi.
Kuzey Kore'nin 2021 yılında karşılaştığı uluslararası yaptırımlar, Kovid pandemisi, pandemi nedeniyle sınır kapatma, bunun tetiklediği gıda kıtlığı gibi 'gelmiş geçmiş en büyük zorluklarla muzafferane başa çıkan kahraman lider' portresi çizen filmde füze denemeleri, tank tatbikatları, 80 katlı dev gökdelen ile diğer inşaatlar ve savunma fuarı görüntülerine de yer verildi.
Bir yandan Kim'in daha önceki propaganda filmlerinde de bindiği beyaz at üzerinde bu kez sahilde salınmaktan askeri yetkililerle dolaşmaya ve doludizgin yol almaya uzanan sahneler dikkat çekti. Diğer yandan "Kuzey Kore lideri çok çalışmaktan o kadar zayıf düştü ki, merdiven inmekte bile zorlanıyor" izlenimi verildi.
Bir sahnede, beyaz gömleği ve siyah pantolonunun üzerinden düşecek gibi bol geldiği Kim, yağmurda şemsiye altında bir inşaat sahasını ziyaret etti. Kuzey Kore lideri, yokuş aşağı yola yapılan merdiven benzeri mekanizmadan ağır aksak aşağı inerken, anlatıcı son derece dramatik bir tonlamayla şunları söyledi:
"Ülkenin ve halkın kaderini kendi çocukları gibi üstlenirken, kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi."
“Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için büyük acı ve endişe duyarak anne tarafını gösterdi.”
Kim, Kuzey Kore'de 10 yıl önce liderlik koltuğuna oturduğu ve sonrasında daha da çok kilo aldığı haline koşut guttan diyabete uzanan çeşitli sağlık sorunlarına dair spekülasyonlarla Batı basınının gündeminden düşmüyordu.
Kuzey Kore olarak bilinen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi genel toplantısında konuşurken, hiç olmadığı kadar zayıflamış göründü. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
DÜNYA
Kim Jong-un 'tanınmaz' halde
30 Aralık 2021, 11:09

Kim'in eşi 5 ay sonra halkın önüne çıktı

Belgeselin yayımlanmasının ardından, Kim'in pandemi döneminde ortalıkta gözükmemeye özen gösteren ailesi de uzun bir aradan sonra halkın önüne çıktı. Kim, eşi Ri Sol Ju ve nüfuzlu halası Kim Kyong Hui, başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen Uzakdoğu ay takvimine göre yeni yıla giriş kutlamasına katıldı.
Devlet medyasına göre tiyatrodaki seyirciler, Kim ile eşi Ri'yi görünce 'Yaşasın' diye bağırmaya başladı. Pandemi öncesi Kim'e sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik eden Ri, en son halka açık olarak 9 Eylül'de bir etkinlikte görülmüştü.
Kim Jong-un, eşi ve halası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2020
DÜNYA
Kuzey Kore'de akıbeti merak edilen hala, yıllar sonra kameralar önünde
26 Ocak 2020, 11:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce