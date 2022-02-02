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Serenay Sarıkaya'yı taciz eden kişinin ifadesi ortaya çıktı: Beni kabul edene kadar peşini bırakmam
Serenay Sarıkaya'yı taciz eden kişinin ifadesi ortaya çıktı: Beni kabul edene kadar peşini bırakmam
Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın aracına saldıran Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T08:15+0300
2022-02-02T08:15+0300
türkiye
saldırı
ifade
taciz
saldırgan
takip
serenay sarıkaya
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Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı. Sabah'ın haberine göre, Demirtaş, ifadesinde Sarıkaya ile 'ruh eşi olduklarını' belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Zanlı Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim. Beni kabul edene kadar peşini bırakmam'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/saldiri-sonrasi-serenay-sarikayadan-ilk-aciklama-uzun-zamandir-benim-icin-tehdit-olusturuyordu-1053005926.html
https://tr.sputniknews.com/20220202/ceylan-ertem-bes-yildir-takip-ve-taciz-ediliyorum-1053372892.html
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saldırı, ifade, taciz, saldırgan, takip, serenay sarıkaya

Serenay Sarıkaya'yı taciz eden kişinin ifadesi ortaya çıktı: Beni kabul edene kadar peşini bırakmam

08:15 02.02.2022
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın aracına saldıran Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Tayfur Demirtaş’ın, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı. Sabah'ın haberine göre, Demirtaş, ifadesinde Sarıkaya ile 'ruh eşi olduklarını' belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."
Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Zanlı Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim. Beni kabul edene kadar peşini bırakmam'' dedi.
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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