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https://tr.sputniknews.com/20220202/sgkdan-uyari-adres-bilgilerinizi-guncelleyin-1053382324.html
SGK'dan uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin
SGK'dan uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin
SGK, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini güncellemeleri... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:15+0300
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumunun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.Genel Sağlık Sigortası’na ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye’de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır. Bilgilerinizi e-devlet üzerinden güncelleyebilirsinizGenel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor.Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e- Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK’nın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
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sgk, nüfus, adres

SGK'dan uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

13:15 02.02.2022
© AASGK
SGK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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SGK, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini güncellemeleri uyarısında bulundu.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumunun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.
Genel Sağlık Sigortası’na ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye’de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır. Bilgilerinizi e-devlet üzerinden güncelleyebilirsiniz
Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e- Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK’nın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
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