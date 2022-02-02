Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/simonyan-almanyada-yayinimizin-yasaklanmasi-tam-bir-sacmalik-yayina-devam-edecegiz-1053399978.html
Simonyan: Almanya’da yayınımızın yasaklanması tam bir saçmalık, yayına devam edeceğiz
Simonyan: Almanya’da yayınımızın yasaklanması tam bir saçmalık, yayına devam edeceğiz
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Almanya’da RT DE Productions yayınına yasak getirilmesini “tam bir saçmalık”... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T20:15+0300
2022-02-02T20:15+0300
dünya
basın özgürlüğü
rt deutsch
margarita simonyan
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053399835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9e04418ead5a4be7d94c09abfc054d2e.jpg
Simonyan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Alman düzenleyici MABB, RT DE Productions şirketinin Eutelsat, Smart TV uyduları, RT sitesi ve uygulaması ile Odissey platformu üzerinden yayına son vermesi gerektiğine karar verdi” ifadesini kullandı.RT DE Productions’ın genel olarak Avrupa veya başka bir yer olsun yayın yapmadığının altını çizen Simonyan, “Bu şirket, Moskova’dan yayın yapan ve Almanya ile Avrupa’nın 32 ülkesinde yayın hakkı olan RT DE televizyonu için birkaç program üretiyor. Bu tam bir saçmalık. Yayını kesmeyeceğiz. Bu, Rus düzenleyici Roskomnadzor’un Deutsche Welle’ye kendi sitesinde yayını yasaklaması gibi bir şey. Aslında denemeye değer” dedi.Simonyan bununla birlikte Alman düzenleyicisine bugün Stalingrad Zaferi’nin yıldönümü olduğunu da anımsattı.
https://tr.sputniknews.com/20200717/ikinci-dunya-savasinin-yonunu-degistiren-stalingrad-muharebesi-1042477161.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053399835_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2647fa221b3376c80b20871bd41a3cc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
basın özgürlüğü, rt deutsch, margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, almanya

Simonyan: Almanya’da yayınımızın yasaklanması tam bir saçmalık, yayına devam edeceğiz

20:15 02.02.2022
© AFP 2021 / MARIUS BECKERDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / MARIUS BECKER
Abone ol
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Almanya’da RT DE Productions yayınına yasak getirilmesini “tam bir saçmalık” olarak nitelendirerek televizyonun yayına devam edeceğini belirtti.
Simonyan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Alman düzenleyici MABB, RT DE Productions şirketinin Eutelsat, Smart TV uyduları, RT sitesi ve uygulaması ile Odissey platformu üzerinden yayına son vermesi gerektiğine karar verdi” ifadesini kullandı.
RT DE Productions’ın genel olarak Avrupa veya başka bir yer olsun yayın yapmadığının altını çizen Simonyan, “Bu şirket, Moskova’dan yayın yapan ve Almanya ile Avrupa’nın 32 ülkesinde yayın hakkı olan RT DE televizyonu için birkaç program üretiyor. Bu tam bir saçmalık. Yayını kesmeyeceğiz. Bu, Rus düzenleyici Roskomnadzor’un Deutsche Welle’ye kendi sitesinde yayını yasaklaması gibi bir şey. Aslında denemeye değer” dedi.
Simonyan bununla birlikte Alman düzenleyicisine bugün Stalingrad Zaferi’nin yıldönümü olduğunu da anımsattı.
Stalingrad Muharebesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2020
İkinci Dünya Savaşı'nın yönünü değiştiren Stalingrad Muharebesi
17 Temmuz 2020, 18:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce