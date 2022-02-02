https://tr.sputniknews.com/20220202/simonyan-almanyada-yayinimizin-yasaklanmasi-tam-bir-sacmalik-yayina-devam-edecegiz-1053399978.html

Simonyan: Almanya’da yayınımızın yasaklanması tam bir saçmalık, yayına devam edeceğiz

Simonyan: Almanya’da yayınımızın yasaklanması tam bir saçmalık, yayına devam edeceğiz

Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Almanya’da RT DE Productions yayınına yasak getirilmesini “tam bir saçmalık”... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T20:15+0300

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

almanya

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Simonyan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Alman düzenleyici MABB, RT DE Productions şirketinin Eutelsat, Smart TV uyduları, RT sitesi ve uygulaması ile Odissey platformu üzerinden yayına son vermesi gerektiğine karar verdi” ifadesini kullandı.RT DE Productions’ın genel olarak Avrupa veya başka bir yer olsun yayın yapmadığının altını çizen Simonyan, “Bu şirket, Moskova’dan yayın yapan ve Almanya ile Avrupa’nın 32 ülkesinde yayın hakkı olan RT DE televizyonu için birkaç program üretiyor. Bu tam bir saçmalık. Yayını kesmeyeceğiz. Bu, Rus düzenleyici Roskomnadzor’un Deutsche Welle’ye kendi sitesinde yayını yasaklaması gibi bir şey. Aslında denemeye değer” dedi.Simonyan bununla birlikte Alman düzenleyicisine bugün Stalingrad Zaferi’nin yıldönümü olduğunu da anımsattı.

https://tr.sputniknews.com/20200717/ikinci-dunya-savasinin-yonunu-degistiren-stalingrad-muharebesi-1042477161.html

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basın özgürlüğü, rt deutsch, margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, almanya