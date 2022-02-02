https://tr.sputniknews.com/20220202/suriyeye-dogrudan-ihracat-icin-erdogana-cagri-nusaybin-sinir-kapisi-acilmali-1053384732.html

Suriye’ye doğrudan ihracat için Erdoğan’a çağrı: Nusaybin sınır kapısı açılmalı

Suriye’ye doğrudan ihracat için Erdoğan’a çağrı: Nusaybin sınır kapısı açılmalı

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Suriye sınır kapılarından biri olan Nusaybin sınır kapısının açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak “Suriye... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:46+0300

2022-02-02T13:46+0300

2022-02-02T13:46+0300

türkiye

suriye

recep tayyip erdoğan

nusaybin

diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)

ihracat

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Türkiye’nin Suriye ile 13 sınır kapısından biri olan ve uzun süredir kapalı Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki sınır kapısının açılmasını istedi. Sınır kapısının açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “Irak ile ticaretimizin artışında Suriye’nin önemli bir rolü bulunmaktadır” dedi.‘Diyarbakır’dan Irak’a yapılan ihracat 111 milyon dolara çıktı’Türkiye’nin dış ticaretinde komşu ülkelerin önemli bir yer aldığını söyleyen Kaya, “Özellikle sınır komşumuz olan Irak’a yapılmakta olan ihracat ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Bölgemiz dış ticaret verileri de Irak ile ticaretimizin her geçen yıl arttığını göstermektedir. 2021 yılı verilerine Irak’a yapmış olduğumuz ihracat 10 milyar doları aşmıştır. Yine 2021 yılında sadece Diyarbakır’dan Irak’a yapılan ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 28,4 oranında artarak 111 milyon dolara çıkmış” dedi.‘İhracat Irak üzerinden gerçekleştiriliyor’Suriye’ye direk ihracat yapılamadığından Irak üzerinden ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Kaya, “En uzun sınıra sahip komşu ülke Suriye’ye açılan on üç adet sınır kapımız bulunmasına rağmen bunların önemli bir kısmı kapalıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri de Nusaybin Sınır kapısı olup geçişlere kapalıdır. Öte yandan Irak ile Suriye arsında üçü resmi (Rabia, El-Kaim, Al Walaed Sınır Kapıları) ve biri de IKYB tarafından gayri resmi olarak açılan Semelka Sınır Kapısı olmak üzere dört sınır kapısı aktif olarak faaliyetlerini devam ettirmektedirler” şeklinde konuştu.‘Aracı olan Irak firmaları daha çok kazanıyor’“Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük kapılarının önemli bir kısmının kapalı olması veya kısmen faaliyette olmaları karşılıklı ticareti aksatmaktadır” diyen Kaya şunları söyledi: “Bu durumu fırsata çeviren Iraklı iş insanları ise Türkiye’den temin ettikleri malları Suriye pazarına rahatlıkla sunmaktadırlar. Böylesine önemli bir pazarı kendi mallarımızı Iraklı iş insanlarına terk etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aracı olarak tabir edilen Irak firmaları daha çok kazandırırken, ülkemiz ihracatçılarını önemli oranda zarara uğratmaktadır.Bir yanda İsrail, Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan gibi birçok ülke ile ticari ilişkilerimizi geliştirme çabaları sürdürülürken, diğer yanda hemen başucumuzda bulunan Suriye ile doğrudan ticaretin yapılamıyor olması anlaşılır bir durum değildir. Yakın bir gelecekte Suriye’nin yeniden inşa sürecine gireceği ve normalleşme ile birlikte daha yüksek miktarda ithalata yöneleceği dikkate alındığında sınır kapılarımızın önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.”‘Ülke ekonomisine çok daha yüksek bir gelir kapısı açılmış olacaktır’Suriye ile doğrudan ticaret sağlanması durumunda Türkiye’nin dış ticareti çok daha ileri bir düzeye çıkacağını kaydeden Kaya şunları söyledi: “Hem ülkemiz, hem de bölgemiz açısından bu derecede önemli bir pazarın daha iyi değerlendirilmesi ve ihracatımızın geliştirilmesi için başta Nusaybin Sınır kapısı olmak üzere, Suriye’ye açılan bütün gümrük kapılarının modernize edilerek faaliyete sokulmaları sağlanmalıdır. Bilinmelidir ki, Suriye ile doğrudan ticaretin sağlanması durumunda ülkemiz dış ticareti çok daha ileri bir düzeye çıkacak, ülke ekonomisine çok daha yüksek bir gelir kapısı açılmış olacaktır.”

türkiye

suriye

nusaybin

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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suriye, recep tayyip erdoğan, nusaybin, diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso), ihracat