Taliban, sağlık alanında yönetici pozisyonlarına kadınları atadı

Geçici Hükümet’in kararıyla Dr. Malalai Rahim, başkent Kabil’deki bir doğum hastanesinin başına getirildi. Dr. Arian da Kabil’in Şahrara semtindeki kadın hastalıkları kliniğinin direktörü oldu.Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı uzmanların hazırladığı raporda, kadın ve kızların Taliban yönetiminde sistematik olarak toplum dışına itildiği ve kolektif cezalandırmaya tabi tutulduğu uyarısı yapılmıştı.
Taliban, ABD’nin çekilmesiyle Afganistan’da iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ilk kez, kadınların yönetici pozisyonuna getirildiğini duyurdu. Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Zabihullah Mücahid, söz konusunun şimdilik sağlık alanı olduğunu belirtti.
Geçici Hükümet’in kararıyla Dr. Malalai Rahim, başkent Kabil’deki bir doğum hastanesinin başına getirildi. Dr. Arian da Kabil’in Şahrara semtindeki kadın hastalıkları kliniğinin direktörü oldu.
Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı uzmanların hazırladığı raporda, kadın ve kızların Taliban yönetiminde sistematik olarak toplum dışına itildiği ve kolektif cezalandırmaya tabi tutulduğu uyarısı yapılmıştı.