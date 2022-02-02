https://tr.sputniknews.com/20220202/taliban-saglik-alaninda-yonetici-pozisyonlarina-kadinlari-atadi-1053404667.html

Taliban, sağlık alanında yönetici pozisyonlarına kadınları atadı

Taliban, sağlık alanında yönetici pozisyonlarına kadınları atadı

Taliban, ABD’nin çekilmesiyle Afganistan’da iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ilk kez, kadınların yönetici pozisyonuna getirildiğini duyurdu... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T22:47+0300

2022-02-02T22:47+0300

2022-02-02T22:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kadın hakları

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Geçici Hükümet’in kararıyla Dr. Malalai Rahim, başkent Kabil’deki bir doğum hastanesinin başına getirildi. Dr. Arian da Kabil’in Şahrara semtindeki kadın hastalıkları kliniğinin direktörü oldu.Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı uzmanların hazırladığı raporda, kadın ve kızların Taliban yönetiminde sistematik olarak toplum dışına itildiği ve kolektif cezalandırmaya tabi tutulduğu uyarısı yapılmıştı.

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afganistan, taliban, kadın hakları