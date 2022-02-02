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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/taliban-saglik-alaninda-yonetici-pozisyonlarina-kadinlari-atadi-1053404667.html
Taliban, sağlık alanında yönetici pozisyonlarına kadınları atadı
Taliban, sağlık alanında yönetici pozisyonlarına kadınları atadı
Taliban, ABD’nin çekilmesiyle Afganistan’da iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ilk kez, kadınların yönetici pozisyonuna getirildiğini duyurdu... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:47+0300
2022-02-02T22:47+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadın hakları
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Geçici Hükümet’in kararıyla Dr. Malalai Rahim, başkent Kabil’deki bir doğum hastanesinin başına getirildi. Dr. Arian da Kabil’in Şahrara semtindeki kadın hastalıkları kliniğinin direktörü oldu.Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı uzmanların hazırladığı raporda, kadın ve kızların Taliban yönetiminde sistematik olarak toplum dışına itildiği ve kolektif cezalandırmaya tabi tutulduğu uyarısı yapılmıştı.
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afganistan, taliban, kadın hakları

Taliban, sağlık alanında yönetici pozisyonlarına kadınları atadı

22:47 02.02.2022
© REUTERS / STRINGERAfganistan'da kadın hakları protestosu
Afganistan'da kadın hakları protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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Taliban, ABD’nin çekilmesiyle Afganistan’da iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ilk kez, kadınların yönetici pozisyonuna getirildiğini duyurdu. Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Zabihullah Mücahid, söz konusunun şimdilik sağlık alanı olduğunu belirtti.
Geçici Hükümet’in kararıyla Dr. Malalai Rahim, başkent Kabil’deki bir doğum hastanesinin başına getirildi. Dr. Arian da Kabil’in Şahrara semtindeki kadın hastalıkları kliniğinin direktörü oldu.
Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı uzmanların hazırladığı raporda, kadın ve kızların Taliban yönetiminde sistematik olarak toplum dışına itildiği ve kolektif cezalandırmaya tabi tutulduğu uyarısı yapılmıştı.
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