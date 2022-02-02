Taliban'dan eğlence parkının müptelası olan militanlarına yasak: Üniforma ve silahla girişe izin yok
14:51 02.02.2022 (güncellendi: 15:56 02.02.2022)
© Sputnik / RuptlyTaliban - Lunapark
© Sputnik / Ruptly
Ağustos 2022'de ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, militanlarına, askeri üniforma giymiş ve silah kuşanmış halde eğlence parklarına girmeyi yasakladı.
Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür" dedi.
Taliban'ın 20 yıllık Batı destekli yönetimi devirip 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç hafta sonra militanların eğlence parklarında keyif çatmalarının ilk görüntüleri geldi.
14 Eylül 2021, 13:53
Eğlenirken silah ateşleme
Özellikle Afgan başkenti Kabil'in eteklerinde bir eğlence parkının keyfini çıkaran silahlı Taliban birliklerinin görüntüleri sosyal medyada yaygın alay konusu oldu. Videolarda, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer aletlerde eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.
These Taliban are having fun at the amusement park, on bumper cars, carousel, and trampoline. But according to Russian media, the amusement park was burned down the next day. pic.twitter.com/xLmHwN09O7— Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) August 19, 2021
After fighting so many years, now #Taliban fighter having fun at amusement park in #afghanistan pic.twitter.com/G7Zuk9oAhK— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 23, 2021
Reuters muhabirlerinin militanların çaylarını yudumladığını, tezgahlardan atıştırmalık satın aldığını ve aletlere binmek için kuyruğuna girdiklerini bildirmesiyle eğlence parkının Taliban'ın elit birlikleri arasındaki popülerliği tescillendi.
Video purports to show Taliban militants having fun and celebrating at a children’s amusement park in Kabul. pic.twitter.com/jPxQaSwYrd— Andy Ngô 🏳️🌈 (@MrAndyNgo) August 16, 2021
Park yönetimi şikayetçi
İspanya merkezli uluslararası haber ajansı EFE ise eğlence parkı işletmesinin nabzını tuttu. Bu tür alanlarda silah yasağına dikkat çeken park yönetimi, Taliban militanlarının ailelerin çocuklarıyla eğlenceli gezintiler yapmak için ziyaret ettikleri yerleri düzenleyen kuralları ihlal ettiği şikayetinde bulundu.
Andy Vermaut shares:Taliban bans soldiers with weapons in Afghanistan amusement parks: … “The Islamic Emirate mujahideen (Taliban soldiers) are… https://t.co/9ycUg39p2a Thank you. #AndyVermautFightsTerrorismEveryDay #TerroristsAreNeverReligiousOrSpiritualBeings #StopTheHateNow— Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 2, 2022
'Buraya çocuklarımızı eğlendirmek için geliyoruz'
Eğlence parklarındaki aletlerin ayrı yaş grupları için olduğunu belirten bir çalışan, "Ama silah taşıyan bazı kişiler, kuralları dikkate almadan arabaları kullandı" dedi. Park ziyaretçisi Murtaza Hüseyni, "Buraya çocuklarımızı eğlendirmek, mutlu bir şekilde vakit geçirmek ve zihnimizi rahatlatmak için geliyoruz" diye tasdik etti.