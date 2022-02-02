https://tr.sputniknews.com/20220202/talibandan-militanlarina-yasak-eglence-parkina-uniforma-ve-silahla-girise-izin-yok-1053387204.html

Taliban'dan eğlence parkının müptelası olan militanlarına yasak: Üniforma ve silahla girişe izin yok

Taliban'dan eğlence parkının müptelası olan militanlarına yasak: Üniforma ve silahla girişe izin yok

Ağustos 2022'de ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, militanlarına, askeri üniforma giymiş ve silah kuşanmış halde eğlence... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T14:51+0300

2022-02-02T14:51+0300

2022-02-02T15:56+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

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militan

silah

eğlence parkı

lunapark

yasak

üniforma

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Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür" dedi. Taliban'ın 20 yıllık Batı destekli yönetimi devirip 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç hafta sonra militanların eğlence parklarında keyif çatmalarının ilk görüntüleri geldi. Eğlenirken silah ateşlemeÖzellikle Afgan başkenti Kabil'in eteklerinde bir eğlence parkının keyfini çıkaran silahlı Taliban birliklerinin görüntüleri sosyal medyada yaygın alay konusu oldu. Videolarda, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer aletlerde eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.Reuters muhabirlerinin militanların çaylarını yudumladığını, tezgahlardan atıştırmalık satın aldığını ve aletlere binmek için kuyruğuna girdiklerini bildirmesiyle eğlence parkının Taliban'ın elit birlikleri arasındaki popülerliği tescillendi. Park yönetimi şikayetçiİspanya merkezli uluslararası haber ajansı EFE ise eğlence parkı işletmesinin nabzını tuttu. Bu tür alanlarda silah yasağına dikkat çeken park yönetimi, Taliban militanlarının ailelerin çocuklarıyla eğlenceli gezintiler yapmak için ziyaret ettikleri yerleri düzenleyen kuralları ihlal ettiği şikayetinde bulundu. 'Buraya çocuklarımızı eğlendirmek için geliyoruz'Eğlence parklarındaki aletlerin ayrı yaş grupları için olduğunu belirten bir çalışan, "Ama silah taşıyan bazı kişiler, kuralları dikkate almadan arabaları kullandı" dedi. Park ziyaretçisi Murtaza Hüseyni, "Buraya çocuklarımızı eğlendirmek, mutlu bir şekilde vakit geçirmek ve zihnimizi rahatlatmak için geliyoruz" diye tasdik etti.

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