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Tarkan koronavirüse yakalandı
Tarkan koronavirüse yakalandı
Tarkan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla atlattığını söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T14:07+0300
2022-02-02T14:07+0300
koronavirüs
korona
tarkan
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Koronavirüs pandemisi sırasında ailesiyle Almanya'ya giden ve aylardır orada yaşayan Tarkan, koronavirüse yakalandı.Şarkıcı, testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/ebrar-karakurt-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-1053221351.html
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korona, tarkan, koronavirüs

Tarkan koronavirüse yakalandı

14:07 02.02.2022
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
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Tarkan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla atlattığını söyledi.
Koronavirüs pandemisi sırasında ailesiyle Almanya'ya giden ve aylardır orada yaşayan Tarkan, koronavirüse yakalandı.
Şarkıcı, testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi.
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