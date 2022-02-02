https://tr.sputniknews.com/20220202/tbmm-baskani-sentoptan-mit-ziyareti-1053397034.html

TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'tan MİT ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine MİT'in yeni binasını ziyaret etti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T18:48+0300

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türkiye

tbmm

mustafa şentop

mit

hakan fidan

etimesgut

recep tayyip erdoğan

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Meclis Başkanı Şentop, MİT Başkanı Fidan'ın daveti üzerine Etimesgut ilçesindeki MİT’in yeni binasını ziyaret etti.Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop’a yeni bina hakkında bilgi verildi. Meclis Başkanı Şentop, MİT’in yeni binasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.

türkiye

etimesgut

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tbmm, mustafa şentop, mit, hakan fidan, etimesgut, recep tayyip erdoğan