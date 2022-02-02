Tecavüz suçlamalarının ardından tutuklanan Manchester United'lı futbolcu Greenwood kefaletle serbest

İngiliz emniyet yetkilileri, Manchester United'lı futbolcu Mason Greenwood bir kadına yönelik tecavüz ve fiziksel saldırı şüphesiyle sorgulanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. 20 yaşındaki futbolcuya ilişkin Büyük Manchester Emniyeti'nden yapılan açıklamada, pazar gününden bu yana tutuklu olan Greenwood'un kefaletle serbest bırakıldığı ve soruşturmanın devam edeceği belirtildi.İddialar üzerinde takım, Greenwood'un 'bir sonraki duyuruya kadar kulüple antrenman yapmayacağını veya kulüp için oynamayacağını' açıklamıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, tecavüz suçlamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün kefaletle serbest bırakıldı.
İngiliz emniyet yetkilileri, Manchester United'lı futbolcu Mason Greenwood bir kadına yönelik tecavüz ve fiziksel saldırı şüphesiyle sorgulanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.
20 yaşındaki futbolcuya ilişkin Büyük Manchester Emniyeti'nden yapılan açıklamada, pazar gününden bu yana tutuklu olan Greenwood'un kefaletle serbest bırakıldığı ve soruşturmanın devam edeceği belirtildi.
İddialar üzerinde takım, Greenwood'un 'bir sonraki duyuruya kadar kulüple antrenman yapmayacağını veya kulüp için oynamayacağını' açıklamıştı.