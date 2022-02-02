https://tr.sputniknews.com/20220202/tezekle-isitilan-sobali-koy-evine-1722-lira-elektrik-faturasi-geldi-odemek-icin-inek-mi-satayim-1053390474.html

Tezekle ısıtılan sobalı köy evine 1722 lira elektrik faturası geldi: 'Ödemek için inek mi satayım?'

Tezekle ısıtılan sobalı köy evine 1722 lira elektrik faturası geldi: 'Ödemek için inek mi satayım?'

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Özen ailesinin tezek de yakılan sobalı evine bin 722 lira elektrik faturası geldi. Evde sadece lamba... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T16:12+0300

2022-02-02T16:12+0300

2022-02-02T16:17+0300

elektrik faturası

ekonomi

tezek

soba

inek

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Bitlis Güroymak İlçesi Değirmenköy Yolu Küme evlerde oturan Orhan Özen'e bir önceki ay 465 lira gelen elektrik faturası, bu ay 1.722 lira geldi.‘Artık un bile alamıyoruz’Sözcü'den Orhan Bozkurt’un haberine göre, köyde her aileye ortalama 600-1200 lira arasında fatura geldiğini anlatan Özen, "Önceki ay gelen yani 19 Aralık 2021 tarihli, son ödeme günü 29 Aralık 2011 olan faturam 1.719 liraydı, yatıramadım. Şirkete dilekçe ile itiraz ettim sonuç alamadım. Şimdi 22 Ocak 2022 tarihli ve son ödeme günü 2 Şubat olan faturam ise 1.722 lira. Ne yapacağımı şaşırdım. Kurumdan mesaj geldi. Ödemesem elektriğimi kesecekler. Ben bu kış günü bu köy yerinde ne yapacağım hayvancılık yaparak geçiniyorum. İki aylık elektrik faturasını ödemek için bir inek satmam gerek. Biz ne yiyip ne içeceğiz? Artık un bile alamıyoruz. Çocuklarımı ben nasıl doyuracağım" diye konuştu.‘Buzdolabımızı çalıştırmıyoruz, sobada tezek yakarak ısınıyoruz’Zorlu kışın yaşandığı köylerinde sobada tezek yakarak ısındıklarını, buzdolabını bile çalıştırmadıklarını anlatan 10 çocuk babası 51 yaşındaki Özen, "Evimizde elektriği en tasarruflu olarak kullanmaya çalışıyoruz. Sadece lamba, televizyon ve çamaşır makinası kullanıyoruz. Kış olduğu için buzdolabımızı bile çalıştırmıyoruz. Sobada tezek yakarak ısınıyoruz. Suyumuzu, yemeğimizi sobadan yararlanarak ısıtıp, pişiriyoruz. Yine de gelen faturalara yetişemiyoruz. Bu kışı nasıl geçireceğiz? Bu işin altından nasıl kalkacağız?" diye sordu.

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elektrik faturası, tezek, soba, inek