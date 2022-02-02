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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220202/turkiye-findik-ihracatindan-5-ayda-12-milyar-dolar-gelir-sagladi-1053407181.html
Türkiye, fındık ihracatından 5 ayda 1.2 milyar dolar gelir sağladı
Türkiye, fındık ihracatından 5 ayda 1.2 milyar dolar gelir sağladı
Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1.2 milyar dolarlık fındık dış satımı yaptı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:55+0300
2022-02-02T23:55+0300
2022-02-02T23:55+0300
ekonomi
türkiye
fındık
ihracat
gelir
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.Sezonun 5 aylık döneminde, 190 bin 428 ton fındık satışı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 1 milyar 161 milyon 822 bin 98 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/tarim-arazilerinin-kiralarina-zam-1052798583.html
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türkiye, fındık, ihracat, gelir
Türkiye, fındık ihracatından 5 ayda 1.2 milyar dolar gelir sağladı
Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1.2 milyar dolarlık fındık dış satımı yaptı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 gerçekleştirilen
fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Sezonun 5 aylık döneminde, 190 bin 428 ton fındık satışı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 1 milyar 161 milyon 822 bin 98 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.