https://tr.sputniknews.com/20220202/turkonfed-yonetim-kurulu-baskani-turan-avmler-isil-isil-sanayilerde-elektrik-kesiliyor-1053404486.html

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Turan: AVM’ler ışıl ışıl sanayilerde elektrik kesiliyor

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Turan: AVM’ler ışıl ışıl sanayilerde elektrik kesiliyor

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, RS FM’de yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında sanayi tesislerine yönelik elektrik ve doğalgaz... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T22:45+0300

2022-02-02T22:45+0300

2022-02-02T22:45+0300

anlat bana

üfe

tüfe

türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed)

elektrik kesintisi

doğalgaz

sanayi siteleri

üretim

enerji

enflasyon

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RS FM’de yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’dı. Turan, sanayi tesislerine getirilen elektrik ve doğalgaz kısıntısının üretime yansımalarını ve ihracata olan olumsuz etkisini değerlendirdi. Turan, “Enerji fiyatlarında dünya genelinde bir artış var. Bizde kurun da geldiği nokta sebebiyle fiyatlar biraz daha attı. Bir de şunun altını çizmek isterim. Gelişmiş ülkelerde konut enerji birim fiyatları, sanayiye göre daha pahalı. Bizde ise tam tersi. Tabiri caizse konutların doğalgazını sanayi fonluyor çünkü sanayinin birim fiyatları çok yüksek, konutların ise düşük. Avrupa’da konutlara verilen doğalgaz birim fiyatının yüksek olması sebebiyle enerji tasarrufu bilinci daha çok gelişiyor. Bizde doğalgazın sanayi birim fiyatı yüzde 400 arttı, konutlarda ise çok çok az arttı. Bu sorunu hükümete iletiyoruz. Elektrik ve doğalgaz kesintileri bile sanayide oldu, konutlarda olmadı. AVM’ler ışıl ışıl, Bağdat Caddesi’nde ışıklar yanıyor, sanayilerde ışıklar kesiliyor. Bazı sektörlerde 1 milyar dolarlık kayıplardan söz ediliyor. Özellikle cam, seramik gibi sektörlerde enerjisiz duramıyorsunuz. Cam üretiminde bir fırının durması 30-40 milyon dolar kayıp anlamına geliyor.” dedi.Elektrik ve doğalgaz kısıntılarının ihracatı da olumsuz etkilediğini kaydeden Turan, “Türkiye’nin günlük ihracatı 1 milyar dolar. 5 gün enerji vermezseniz 5 milyar dolarlık üretim yapıp ihracat yapamazsınız. Sanayi için enerji en önemli girdidir. Enerji olmadığı zaman neyi üreteceğiz, neyi istihdam edeceğiz, neyi ihraç edeceğiz? Sanayinin canı enerjidir, enerji olmadan can olmaz.” dedi.“Yüzde 100’e yakın ÜFE bekliyorum”Türkiye İstatistik Kurumu’nun yarın açıklayacağı enflasyon rakamları hakkında da tahminlerde bulunan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ”2021’de ÜFE yüzde 80 civarındaydı, TÜFE ise 36.06. Ben 100’e yakın ÜFE değeri bekliyorum. Özellikle enerji maliyetleri çok arttığı için bunun ÜFE’ye yansıyacağını düşünüyorum. ÜFE, 2021’de bazı sektörlerde zaten üç haneyi gördü. Kimya gibi enerji yoğunluğu olan sektörlerin 3 haneli enflasyona sahip olduğunu gördük. Bizim ürettiğimiz bazı ürünlerde de ÜFE yüzde yüzün üzerine çıktı.” diye konuştu.

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

üfe, tüfe, türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed), elektrik kesintisi, doğalgaz, sanayi siteleri, üretim, enerji, enflasyon