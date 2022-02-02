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https://tr.sputniknews.com/20220202/ukrayna-basbakani-turkiye-ile-12-yeni-anlasma-imzalamayi-planliyoruz-1053402325.html
Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz
Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:49+0300
2022-02-02T21:49+0300
dünya
ukrayna
denis şmıgal
serbest ticaret anlaşması
türkiye
anlaşma
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu duyurdu.Şmıgal, ayrıca yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/zelenskiy-iki-gun-icinde-turkiyeyle-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacagiz-1053348646.html
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ukrayna, denis şmıgal, serbest ticaret anlaşması, türkiye, anlaşma

Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz

21:49 02.02.2022
© AATürkiye - Ukrayna
Türkiye - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu duyurdu.
Şmıgal, ayrıca yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
DÜNYA
Zelenskiy: İki gün içinde Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağız
Dün, 14:19
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