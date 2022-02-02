https://tr.sputniknews.com/20220202/ukrayna-basbakani-turkiye-ile-12-yeni-anlasma-imzalamayi-planliyoruz-1053402325.html

Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T21:49+0300

2022-02-02T21:49+0300

2022-02-02T21:49+0300

dünya

ukrayna

denis şmıgal

serbest ticaret anlaşması

türkiye

anlaşma

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu duyurdu.Şmıgal, ayrıca yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220201/zelenskiy-iki-gun-icinde-turkiyeyle-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacagiz-1053348646.html

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ukrayna, denis şmıgal, serbest ticaret anlaşması, türkiye, anlaşma