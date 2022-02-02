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https://tr.sputniknews.com/20220202/ukrayna-hukumeti-turkiye-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-taslagini-onayladi-1053403104.html
Ukrayna hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladı
Ukrayna hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladı
Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladığı açıklandı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T20:05+0300
2022-02-02T22:05+0300
dünya
türkiye
ukrayna
serbest ticaret anlaşması
taslak
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Ukrayna hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticaretin canlandırılmasına, ihracatın artmasına, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına, teknoloji transferi ve deneyim alışverişine katkıda bulunacağı kaydedildi.Hükümetin, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'yu söz konusu anlaşmanın imzalanması için yetkilendirdiği belirtildi.Ukrayna hükümetinin ayrıca, Türkiye ile özellikle yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikası ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konularında üç anlaşma daha onayladığı kaydedildi.Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e 3 Şubat Perşembe günü yapacağı ziyaret sırasında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurmuştu.Taraflar daha önce, serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin müzakerelerin 2019 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak görüşmeler, Kiev’in tarım ürünleri üzerindeki vergiler kaldırılmadan Türkiye ile STA anlaşmasını imzalamayacağı talebi nedeniyle ertelenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-parlamentosu-turkiye-ile-askeri-is-birligi-anlasmasini-onayladi-1050938981.html
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türkiye, ukrayna, serbest ticaret anlaşması, taslak

Ukrayna hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladı

20:05 02.02.2022 (güncellendi: 22:05 02.02.2022)
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat ÇetinmühürdarTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladığı açıklandı.
Ukrayna hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticaretin canlandırılmasına, ihracatın artmasına, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına, teknoloji transferi ve deneyim alışverişine katkıda bulunacağı kaydedildi.
Hükümetin, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'yu söz konusu anlaşmanın imzalanması için yetkilendirdiği belirtildi.
Ukrayna hükümetinin ayrıca, Türkiye ile özellikle yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikası ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konularında üç anlaşma daha onayladığı kaydedildi.
Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e 3 Şubat Perşembe günü yapacağı ziyaret sırasında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurmuştu.
Taraflar daha önce, serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin müzakerelerin 2019 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak görüşmeler, Kiev’in tarım ürünleri üzerindeki vergiler kaldırılmadan Türkiye ile STA anlaşmasını imzalamayacağı talebi nedeniyle ertelenmişti.
Ukrayna-Türkiye-Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
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