https://tr.sputniknews.com/20220202/ukrayna-hukumeti-turkiye-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-taslagini-onayladi-1053403104.html

Ukrayna hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladı

Ukrayna hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladı

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağını onayladığı açıklandı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T20:05+0300

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serbest ticaret anlaşması

taslak

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Ukrayna hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticaretin canlandırılmasına, ihracatın artmasına, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına, teknoloji transferi ve deneyim alışverişine katkıda bulunacağı kaydedildi.Hükümetin, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'yu söz konusu anlaşmanın imzalanması için yetkilendirdiği belirtildi.Ukrayna hükümetinin ayrıca, Türkiye ile özellikle yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikası ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konularında üç anlaşma daha onayladığı kaydedildi.Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e 3 Şubat Perşembe günü yapacağı ziyaret sırasında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurmuştu.Taraflar daha önce, serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin müzakerelerin 2019 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak görüşmeler, Kiev’in tarım ürünleri üzerindeki vergiler kaldırılmadan Türkiye ile STA anlaşmasını imzalamayacağı talebi nedeniyle ertelenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-parlamentosu-turkiye-ile-askeri-is-birligi-anlasmasini-onayladi-1050938981.html

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türkiye, ukrayna, serbest ticaret anlaşması, taslak