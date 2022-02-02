https://tr.sputniknews.com/20220202/ukrayna-ordusundan-kirim-sinirinda-tatbikat-1053388741.html

Ukrayna ordusundan Kırım sınırında tatbikat

Ukrayna ordusundan Kırım sınırında tatbikat

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı birliklerin Kırım sınırında Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak tatbikat yaptığını açıkladı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna ordusu

dünya

tatbikat

kırım

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'Rus saldırganlığını' öne sürerek bölgede gerilimi tırmandıran Batılı ülkelerden silah ve askeri teçhizat alan Ukrayna, Kırım sınırında tatbikat yaptı.Tatbikatın Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemlerinin koordinasyonuyla ilgili planlı arazi eğitimlerini kapsadığını belirten Ukrayna ordusu, tatbikatın savaş koşullarına son derece yakın koşullarda gerçekleştirildiğini ifade etti.Ukraynalı askerler, Ocak ayının sonunda da Kırım sınırındaki Herson Bölgesi'nde tatbikat yapmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Temmuz 2021'de de Kırım sınırından tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikat kapsamında hava savunma birimleri, Buk uçaksavar füze sistemleri yardımı ile göreceli düşmanın hava saldırısını püskürtme çalışması yapmıştı.

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ukrayna ordusu, tatbikat, kırım