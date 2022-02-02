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https://tr.sputniknews.com/20220202/ukrayna-ordusundan-kirim-sinirinda-tatbikat-1053388741.html
Ukrayna ordusundan Kırım sınırında tatbikat
Ukrayna ordusundan Kırım sınırında tatbikat
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı birliklerin Kırım sınırında Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak tatbikat yaptığını açıkladı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:12+0300
2022-02-02T15:15+0300
ukrayna ordusu
dünya
tatbikat
kırım
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'Rus saldırganlığını' öne sürerek bölgede gerilimi tırmandıran Batılı ülkelerden silah ve askeri teçhizat alan Ukrayna, Kırım sınırında tatbikat yaptı.Tatbikatın Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemlerinin koordinasyonuyla ilgili planlı arazi eğitimlerini kapsadığını belirten Ukrayna ordusu, tatbikatın savaş koşullarına son derece yakın koşullarda gerçekleştirildiğini ifade etti.Ukraynalı askerler, Ocak ayının sonunda da Kırım sınırındaki Herson Bölgesi'nde tatbikat yapmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Temmuz 2021'de de Kırım sınırından tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikat kapsamında hava savunma birimleri, Buk uçaksavar füze sistemleri yardımı ile göreceli düşmanın hava saldırısını püskürtme çalışması yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-parlamentosunda-kirim-kaybedilmesine-yol-acan-olaylari-arastiracak-komisyon-kuruldu-1053364621.html
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ukrayna ordusu, tatbikat, kırım

Ukrayna ordusundan Kırım sınırında tatbikat

15:12 02.02.2022 (güncellendi: 15:15 02.02.2022)
© AFP 2021Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı birliklerin Kırım sınırında Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak tatbikat yaptığını açıkladı.
'Rus saldırganlığını' öne sürerek bölgede gerilimi tırmandıran Batılı ülkelerden silah ve askeri teçhizat alan Ukrayna, Kırım sınırında tatbikat yaptı.
Tatbikatın Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemlerinin koordinasyonuyla ilgili planlı arazi eğitimlerini kapsadığını belirten Ukrayna ordusu, tatbikatın savaş koşullarına son derece yakın koşullarda gerçekleştirildiğini ifade etti.
Ukraynalı askerler, Ocak ayının sonunda da Kırım sınırındaki Herson Bölgesi'nde tatbikat yapmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Temmuz 2021'de de Kırım sınırından tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikat kapsamında hava savunma birimleri, Buk uçaksavar füze sistemleri yardımı ile göreceli düşmanın hava saldırısını püskürtme çalışması yapmıştı.
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