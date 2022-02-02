https://tr.sputniknews.com/20220202/ulkesinde-tutuklanan-cinli-is-insaninin-turkiyedeki-parasina-el-koymaya-calistilar-1053374817.html

Ülkesinde tutuklanan Çinli iş insanının Türkiye'deki parasına el koymaya çalıştılar

Ülkesinde tutuklanan Çinli iş insanının Türkiye'deki parasına el koymaya çalıştılar

Türkiye’de inşaat şirketi kuran Çinli Yiming Aikebaire, ülkesinde tutuklandı. Haberi alan dolandırıcılar, sahte evraklarla bankadaki 225 milyon lirasına haciz... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T09:33+0300

2022-02-02T09:33+0300

2022-02-02T09:33+0300

türkiye

çin

dolandırıcılık

evrakta sahtecilik

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54 yaşındaki Çinli Yiming Aikebaire, inşaat işiyle uğraşıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk bölgesindeki Hoten şehrinde inşaat şirketi olan iş insanı, 2014'te arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelip merkezi Avcılar'da bulunan "Güzelmekan İnşaat" isimli şirket kurdu. Türkiye'de birden fazla gayrimenkul satın alan Aikebaire, özel bir bankada birden fazla hesap açtırarak yaklaşık 225 milyon lirayı bankaya yatırdı. 2015'te Çin'e geri döndü ve iddiaya göre yasadışı ticaret yaptığı ve kara para akladığı öne sürülerek tutuklandı.Sahte evraklarla haciz koydurmak istedilerSabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Yiming Aikebaire'nin tutuklandığını öğrendikten sonra sahte senetler düzenleyen sözde alacaklılar ve hatta avukatlar, icra müdürlüklerine başvurarak bankadaki 225 milyon liraya haciz koydurmak istedi. Ardından işadamının eşi Mali Rena ortaya çıkarak, "Kocamı soyuyorlar" dedi. Sahte vekâletnameler düzenleyen bazı avukatlar, bankaya koşarak parayı çekmek istedi.Paraya tedbir konulduCumhuriyet Başsavcılığı, Aikebaire'nin eşinin şikâyeti üzerine soruşturma açtı. Savcılık, icra takibine konu senetler üzerinde Adli Tıp tarafından incelemeler başlattı. Aikebaire'nin Tapu Müdürlüğü'nden imza yazı örnekleri temin edildi. Senetler üzerindeki incelemede Aikebaire tarafından atıldığı iddia edilen imzaların hepsinin sahte olduğu belirlendi.Savcılık, Çin Halk Cumhuriyeti adli makamlarına başvurarak yardımlaşma talebinde bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin resmi cevap verildi. Aikebaire'nin 1 Aralık 2015'te Çin'e giriş yaptığı, halen ülkelerinde olduğu belirtilerek, "Yiming Aikebaire, 2015'ten beri kimseye vekâlet vermediğini, sözde alacaklı olduğunu ifade eden tüm şahısları tanımadığını belirtir" şeklinde yazı gönderdi. Savcılığın talebi üzerine, bankadaki 225 milyon liraya tedbir konuldu.

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çin, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik