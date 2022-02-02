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Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı
Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı
Samsun’da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam ve annesi tutuklandı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T17:18+0300
2022-02-02T17:18+0300
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kadın cinayetleri
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Baki Kaya bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide Kaya’yla birlikte Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşi Gülbahar Kaya’nın Kavak ilçesindeki evine gitmiş, çocuklarını görmek istediğini öne sürmüştü. Adam. tartışmanın ardından eşini bıçaklamış, ağır yaralanan üç çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.Gözaltına alınan anne-oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip sulh ceza hakimliğince tutuklandı.'Kendi kendini öldürttü'Zahide Kaya, adliyeden çıkarılırken gazetecilerin oğluna yardım edip etmediğini sorması üzerine “Ben katil değilim. Gelinim kendi kendini öldürttü kocasına. Ben yardım etmedim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/samsunda-bir-kadin-uzaklastirmanin-bittigi-gun-kocasi-tarafindan-10-bicak-darbesiyle-olduruldu--1053366882.html
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türkiye, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı

17:18 02.02.2022
© AAUzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı
Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini öldüren adam tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Samsun’da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam ve annesi tutuklandı.
Baki Kaya bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide Kaya’yla birlikte Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşi Gülbahar Kaya’nın Kavak ilçesindeki evine gitmiş, çocuklarını görmek istediğini öne sürmüştü. Adam. tartışmanın ardından eşini bıçaklamış, ağır yaralanan üç çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan anne-oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'Kendi kendini öldürttü'

Zahide Kaya, adliyeden çıkarılırken gazetecilerin oğluna yardım edip etmediğini sorması üzerine “Ben katil değilim. Gelinim kendi kendini öldürttü kocasına. Ben yardım etmedimdedi.
Baki Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Samsun'da bir kadın uzaklaştırmanın bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü
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