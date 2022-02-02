https://tr.sputniknews.com/20220202/uzmanlar-uyariyor-fazla-kilo-ve-obezite-kanser-risklerini-artiriyor-1053388454.html

Uzmanlar uyarıyor: Fazla kilo ve obezite, kanser risklerini artırıyor

Uzmanlar uyarıyor: Fazla kilo ve obezite, kanser risklerini artırıyor

Fazla kiloların kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilediğini belirten uzmanlar, obezitenin vücudumuzdaki pek çok... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T15:12+0300

2022-02-02T15:12+0300

2022-02-02T15:12+0300

yaşam

obezite

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obez

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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Koca, kanser ve obezite arasındaki ilişkiye dikkat çekti.Op. Dr. Murat Koca, kilo fazlalığı, şişmanlık veya obezitenin gün geçtikçe en önemli sağlık problemi olmaya başladığını belirterek “Kilo probleminin yanında sağlıkla ilgili problemler de arttı. Kilo kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilerken vücudumdaki pek hormonal sistem ve hücre yapısını da etkileyerek bazı kanser risklerini de arttırdı. Pek çok kanserin gelişmesini tetikleyebilir” uyarısında bulundu.'Obezite kansere bağlı ölümleri artırabilir'Dünya üzerinde yapılan pek çok araştırmada kilolu ve obez kişilerde kanserlerin daha sık olduğu ve sonuçlarının daha yıkıcı olduğunun görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Murat Koca, “Aşırı kilo veya obezite kansere bağlı olan ölümlerin artmasına neden olabilir. Kilo ve kanser arasındaki bağlantılar karmaşık ve henüz tam olarak anlaşılmamasına rağmen çevre ve beslenme bozuklukları kanseri tetikleyebiliyor. Tabii ki bundan şişman/obez olmak kesin kanser yapar anlamı çıkarılmamalıdır” dedi.Kanser türleri ve obezite ilişkisiRisk faktörlerini ortadan kaldırmak ve hayatı bir dengeye sokmakla kanser riskinin azaltılabileceğini ifade eden Op. Dr. Murat Koca, özellikle sindirim sistemi kanserleri (yemek borusu, mide, kalın bağırsak, pankreas, karaciğer, safra Kesesi), meme (Postmenepoz), yumurtalık, rahim kanseri, tiroid, böbrek, prostat ve beyin tümörü gibi türlerin obezite ile ilgisinin altını çizdi.Op. Dr. Murat Koca, “Tanı konulan tüm kadın kanserlerinin %50’sinin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 25’inin şişmanlık/obezite ilişkilidir. Obezite ilişkili oluşan yeni kanserlerin %80’den fazlası 50 yaş ve üzerinde görülmektedir” dedi.'Aşırı vücut yağı önemli riskler oluşturuyor'Op. Dr. Murat Koca, aşırı vücut yağının, vücutta iltihaplanmayı arttırıcı göstermesi, hücre beslenme, damarlanma, gelişim hızı ve hücre yaşam süresini etkilemesi, insülin, östrojen, androjen gibi vücutta belli hormonları, ayrıca kanser hücre yayılıma hızını etkilemesi ile kanser riskini ve yayılımını artırabileceği uyarısında bulundu.'Kanser riskini önlemek için ideal kilonuza dönün'Op. Dr. Murat Koca, kanser riskinin azaltılması konusunda şu önerilerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220131/rahim-agzi-kanseri-hakkinda-dogru-bilinen-10-yanlis-1053313408.html

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