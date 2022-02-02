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https://tr.sputniknews.com/20220202/valizinde-20-ruhsatsiz-tabanca-bulunan-yolcu-tutuklandi-1053368332.html
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Rize'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan N.B. tutuklandı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:12+0300
2022-02-02T00:12+0300
2022-02-02T00:12+0300
istanbul
rize
tabanca
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Rize’den İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kontrol noktasında durduruldu. N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı. Yapılan aramada N.B.'nin valizinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan N.B., tutuklandı.
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istanbul, rize, tabanca
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Rize'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan N.B. tutuklandı.
Rize’den İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.
N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı.
Yapılan aramada N.B.'nin valizinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.B., tutuklandı.