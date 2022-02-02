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https://tr.sputniknews.com/20220202/valizinde-20-ruhsatsiz-tabanca-bulunan-yolcu-tutuklandi-1053368332.html
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı
Rize'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan N.B. tutuklandı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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Rize’den İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kontrol noktasında durduruldu. N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı. Yapılan aramada N.B.'nin valizinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan N.B., tutuklandı.
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istanbul, rize, tabanca

Valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan yolcu tutuklandı

00:12 02.02.2022
© DHARize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.
Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
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Rize'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca bulunan N.B. tutuklandı.
Rize’den İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.
N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı.
Yapılan aramada N.B.'nin valizinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.B., tutuklandı.
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