https://tr.sputniknews.com/20220202/vatikan-devlet-baskani-papa-franciscus-turkiyeye-yeni-buyukelci-atadi-1053401854.html

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T21:34+0300

2022-02-02T21:34+0300

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türkiye

vatikan

türkiye

büyükelçi

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Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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vatikan, türkiye, büyükelçi