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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:34+0300
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türkiye
vatikan
türkiye
büyükelçi
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Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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vatikan, türkiye, büyükelçi

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

21:34 02.02.2022
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSMarek Solczynski
Marek Solczynski - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) olarak atadı.
Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.
Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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