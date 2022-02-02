https://tr.sputniknews.com/20220202/yag-aldirma-operasyonu-sonrasi-hayatini-kaybetti-1053381174.html

Yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti

Yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti

Almanya'dan estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen bir kadın operasyon sonrası yerleştirildiği otelde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T12:50+0300

2022-02-02T12:50+0300

2022-02-02T12:50+0300

yaşam

yağ aldırma

ameliyat

koronavirüs

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Almanya'dan estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen bir kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti.Alman vatandaşı Sadaf Gholami yağ aldırma operasyonu için Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye geldi.24 Ocak tarihinde kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonları yaptıran Gholami, olası bir yan etkiye karşı hastanede gözetim altına alındı.Koronavirüs testi pozitif çıktı26 Ocak tarihinde Gholami'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bir gün daha klinikte kalan kadın, taburcu edildikten sonra Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami 29 Ocak'ta kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen kadın, otele gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.Hastanede hayatını kaybeden Sadaf Gholami'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi.Hastaneden açıklamaÖte yandan hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamaların bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi" denildi..

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yağ aldırma, ameliyat, koronavirüs