https://tr.sputniknews.com/20220202/yeni-koronavirus-varyanti-gizli-omicron-ba2-daha-bulasici-ve-asilardan-kacabiliyor-1053389573.html

Araştırma: 'Gizli Omicron' BA.2, daha bulaşıcı ve aşılardan kaçabiliyor

Araştırma: 'Gizli Omicron' BA.2, daha bulaşıcı ve aşılardan kaçabiliyor

İngiltere'de yapılan yeni araştırma, 'gizli Omicron' olarak adlandırılan BA.2'nin 'Daha bulaşıcı' olduğunu ortaya çıkardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T15:36+0300

2022-02-02T15:36+0300

2022-02-02T15:40+0300

koronavirüs

ingiltere

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, 'BA.2' olarak adlandırılan varyant üzerinde yaptığı çalışmalarda, önceki varyantlara göre hem daha bulaşıcı olduğunu hem de aşılardan daha iyi kaçabileceğini tespit etti.Ajans tarafından, 'BA.2' 'incelenmekte olan bir varyant' olarak işaretledi.Orijinal Omicron varyantı '- BA.1'in bir alt nesli olan 'BA.2'nin hem yayılmasını daha hızlı kılan, hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu belirtiliyor.

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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron