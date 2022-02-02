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Araştırma: 'Gizli Omicron' BA.2, daha bulaşıcı ve aşılardan kaçabiliyor
Araştırma: 'Gizli Omicron' BA.2, daha bulaşıcı ve aşılardan kaçabiliyor
İngiltere'de yapılan yeni araştırma, 'gizli Omicron' olarak adlandırılan BA.2'nin 'Daha bulaşıcı' olduğunu ortaya çıkardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:36+0300
2022-02-02T15:40+0300
koronavirüs
ingiltere
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, 'BA.2' olarak adlandırılan varyant üzerinde yaptığı çalışmalarda, önceki varyantlara göre hem daha bulaşıcı olduğunu hem de aşılardan daha iyi kaçabileceğini tespit etti.Ajans tarafından, 'BA.2' 'incelenmekte olan bir varyant' olarak işaretledi.Orijinal Omicron varyantı '- BA.1'in bir alt nesli olan 'BA.2'nin hem yayılmasını daha hızlı kılan, hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu belirtiliyor.
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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron

Araştırma: 'Gizli Omicron' BA.2, daha bulaşıcı ve aşılardan kaçabiliyor

15:36 02.02.2022 (güncellendi: 15:40 02.02.2022)
© REUTERS / YVES HERMANFransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire
Fransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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İngiltere'de yapılan yeni araştırma, 'gizli Omicron' olarak adlandırılan BA.2'nin 'Daha bulaşıcı' olduğunu ortaya çıkardı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, 'BA.2' olarak adlandırılan varyant üzerinde yaptığı çalışmalarda, önceki varyantlara göre hem daha bulaşıcı olduğunu hem de aşılardan daha iyi kaçabileceğini tespit etti.
Ajans tarafından, 'BA.2' 'incelenmekte olan bir varyant' olarak işaretledi.
Orijinal Omicron varyantı '- BA.1'in bir alt nesli olan 'BA.2'nin hem yayılmasını daha hızlı kılan, hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu belirtiliyor.
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