https://tr.sputniknews.com/20220202/yeni-rekor-turkiyede-gunluk-vaka-sayisi-110-bini-gecti-1053398620.html

Yeni rekor: Türkiye'de günlük vaka sayısı 110 bini geçti

Yeni rekor: Türkiye'de günlük vaka sayısı 110 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T19:25+0300

2022-02-02T19:25+0300

2022-02-02T20:06+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

omicron

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.56 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

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koronavirüs, fahrettin koca, omicron