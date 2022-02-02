https://tr.sputniknews.com/20220202/yunanistan-komunist-partisinden-hukumete-rusyaya-karsi-natoya-verilen-destegi-cekme-cagrisi-1053369719.html
Yunanistan Komünist Partisi'nden hükümete Rusya'ya karşı NATO'ya verilen desteği çekme çağrısı
Yunanistan Komünist Partisi'nden hükümete Rusya'ya karşı NATO'ya verilen desteği çekme çağrısı
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), hükümete Rusya'ya karşı ABD ve NATO ülkelerine verilen desteği çekmesi çağrısı yaptı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T01:07+0300
2022-02-02T01:07+0300
2022-02-02T01:07+0300
dünya
abd
rusya
nato
yunanistan
tatbikat
yunanistan komünist partisi (kke)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101732/57/1017325703_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_1a58cc625fda9703655eaba5e0eb5876.jpg
KKE Merkez Komite Siyasi Büro üyesi Giorgos Marinos, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile Rusya arasındaki ilişkilerin kızışmasından endişe duyduklarını belirterek, hükümetten ABD ile askeri üsler konusunda yapılan anlaşmanın onaylanmamasını, mevcut üslerin kapatılmasını ve ordunun Rusya'yı hedef alan NATO tatbikatlarına katılımına son vermesini talep ettiklerini belirtti.Marinos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "KKE'nin bölgedeki hadiseler ve genel jeopolitik hakkındaki kaygısı, bakanla yaptığımız görüşmede de yinelendi. Yunanistan'ı tehlikeli ABD, NATO ve AB planlarına dahil etme politikası, ülkemizi ve halkımızı bir kurt kapanına sürüklüyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna cephesinde ABD, NATO, AB ile Rusya arasındaki rekabetin yoğunlaşması nedeniyle Yunanistan'ın NATO tatbikatlarına katılımı konusunun özel bir öneme sahip olduğunu belirten Marinos, "Avrupa-Atlantik bloku ile Rusya arasındaki bu çatışmanın öngörülemeyen sonuçları olabileceğini göz önüne alarak KKE, halkımızı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor" dedi.Yetkili, partisinin Atina ile Washington'un imzaladığı askeri üsler konulu 'tiksinti verici anlaşmayı' onaylamamaya; Souda, Dedeağaç, Stefanovikeio ve Larissa'daki üsleri derhal kapatmaya, tüm Yunan askerlerini yurt dışındaki misyonlardan geri çağırmaya ve ülkenin NATO askeri tatbikatlarına, özellikle de Rusya'yı kuşatmayı amaçlayanlara katılımını durdurmaya çağırdığını kaydetti.ABD ile Yunanistan, geçen yılın ekim ayında uzun süredir devam eden savunma işbirliğini yenileyen bir anlaşmaya imza atmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sözgelimi anlaşmanın NATO müttefiklerinin Doğu Akdeniz bölgesinde ve ötesinde güvenliği geliştirmelerine izin vereceğini öne sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220202/nebenzya-rusya-yeni-yaptirimlara-yanit-verecek-1053368447.html
rusya
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101732/57/1017325703_63:0:960:673_1920x0_80_0_0_7d45ad5371b1e2496d8fc198952c1007.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, nato, yunanistan, tatbikat, yunanistan komünist partisi (kke)
Yunanistan Komünist Partisi'nden hükümete Rusya'ya karşı NATO'ya verilen desteği çekme çağrısı
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), hükümete Rusya'ya karşı ABD ve NATO ülkelerine verilen desteği çekmesi çağrısı yaptı.
KKE Merkez Komite Siyasi Büro üyesi Giorgos Marinos, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile Rusya arasındaki ilişkilerin kızışmasından endişe duyduklarını belirterek, hükümetten ABD ile askeri üsler konusunda yapılan anlaşmanın onaylanmamasını, mevcut üslerin kapatılmasını ve ordunun Rusya'yı hedef alan NATO tatbikatlarına katılımına son vermesini talep ettiklerini belirtti.
Marinos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "KKE'nin bölgedeki hadiseler ve genel jeopolitik hakkındaki kaygısı, bakanla yaptığımız görüşmede de yinelendi. Yunanistan'ı tehlikeli ABD, NATO ve AB planlarına dahil etme politikası, ülkemizi ve halkımızı bir kurt kapanına sürüklüyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna cephesinde ABD, NATO, AB ile Rusya arasındaki rekabetin yoğunlaşması nedeniyle Yunanistan'ın NATO tatbikatlarına katılımı konusunun özel bir öneme sahip olduğunu belirten Marinos, "Avrupa-Atlantik bloku ile Rusya arasındaki bu çatışmanın öngörülemeyen sonuçları olabileceğini göz önüne alarak KKE, halkımızı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor" dedi.
Yetkili, partisinin Atina ile Washington'un imzaladığı askeri üsler konulu 'tiksinti verici anlaşmayı' onaylamamaya; Souda, Dedeağaç, Stefanovikeio ve Larissa'daki üsleri derhal kapatmaya, tüm Yunan askerlerini yurt dışındaki misyonlardan geri çağırmaya ve ülkenin NATO askeri tatbikatlarına, özellikle de Rusya'yı kuşatmayı amaçlayanlara katılımını durdurmaya çağırdığını kaydetti.
ABD ile Yunanistan, geçen yılın ekim ayında uzun süredir devam eden savunma işbirliğini yenileyen bir anlaşmaya imza atmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sözgelimi anlaşmanın NATO müttefiklerinin Doğu Akdeniz bölgesinde ve ötesinde güvenliği geliştirmelerine izin vereceğini öne sürmüştü.