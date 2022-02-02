Yüzde 17 zamma itiraz eden Yemeksepeti kuryesi: Büyük destek var, tek istediğimiz insanca yaşamak

Kulaktan dolma da olsa bir duyum aldık. Yemeksepeti bizim kendi isteğimizle ayrılmamızı sağlayacak. Çünkü sendikalıyız ve Yemeksepeti buna itiraz ediyor. Mahkemeyi de kazanınca sendikal yetkimizi alacağız ve işkolu değişikliğimiz yapılacak. İşten ayrılın, tazminat istemeyin, güvencesiz çalışın, anayasal hakkınızı çiğniyorum demiş oluyor. Bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü başka şansımız yok. Son zamanlarda gelen zamlardan dolayı asgari ücretle yaşamak mümkün değil. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu mücadeleyi ya sürdürüp kazanacağız ya da nefesimiz kokarak yaşamaya devam edeceğiz. Toplumdan büyük bir destek görüyoruz. Umarım sonuç alırız. Bizim tek istediğimiz insanca ücret, insanca yaşamak.”