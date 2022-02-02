Yüzde 17 zamma itiraz eden Yemeksepeti kuryesi: Büyük destek var, tek istediğimiz insanca yaşamak

Yemeksepeti’nin yüzde 17 zam teklifine karşı kontak kapatan kuryelerden İlyas Şentürk, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu; çalışanların taleplerini anlattı. “Ya bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz ya da nefesimiz kokarak yaşamaya devam edeceğiz” diyen Şentürk sözlerini şöyle devam ettirdi:'İşten ayrılın, tazminat istemeyin'
Yemeksepeti'nin zam teklifi sonrası iş yavaşlatma eylemine giden kuryelerden İlyas Şentürk, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında "Toplumdan büyük bir destek görüyoruz. Umarım sonuç alırız. Bizim tek istediğimiz insanca ücret, insanca yaşamak" değerlendirmesinde bulundu.
Yemeksepeti’nin yüzde 17 zam teklifine karşı kontak kapatan kuryelerden İlyas Şentürk, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu; çalışanların taleplerini anlattı.
“Ya bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz ya da nefesimiz kokarak yaşamaya devam edeceğiz” diyen Şentürk sözlerini şöyle devam ettirdi:
“2021 yılında zam alamamıştık ve 3 bin 100 lira maaş alıyorduk. Bu sene 4250 lira olan asgari ücreti bize reva gördüler. Bizler şirketin bize vermiş olduğu motorla çalışıyoruz ama işyerine gelip gitme yol parası vermiyorlar; hele ki geceleri geç saatlerde çıktığımızda toplu taşıma bulma şansımız yok. Yol masraflarımızı kendimiz karşılıyoruz. İş yavaşlatma eylemi gerçekleştiriyoruz. Yemeksepeti bizi hiçbir şekilde ciddiye almıyor, sadece baskı var. En azından açıklama yapabilirlerdi. Yemeksepeti’nin depo kapılarına iş ilanları asmışlar.
'İşten ayrılın, tazminat istemeyin'
Kulaktan dolma da olsa bir duyum aldık. Yemeksepeti bizim kendi isteğimizle ayrılmamızı sağlayacak. Çünkü sendikalıyız ve Yemeksepeti buna itiraz ediyor. Mahkemeyi de kazanınca sendikal yetkimizi alacağız ve işkolu değişikliğimiz yapılacak. İşten ayrılın, tazminat istemeyin, güvencesiz çalışın, anayasal hakkınızı çiğniyorum demiş oluyor. Bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü başka şansımız yok. Son zamanlarda gelen zamlardan dolayı asgari ücretle yaşamak mümkün değil. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu mücadeleyi ya sürdürüp kazanacağız ya da nefesimiz kokarak yaşamaya devam edeceğiz. Toplumdan büyük bir destek görüyoruz. Umarım sonuç alırız. Bizim tek istediğimiz insanca ücret, insanca yaşamak.”