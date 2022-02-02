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https://tr.sputniknews.com/20220202/zonguldakta-meydana-gelen-heyelanda-iki-evin-yolu-kapandi-evine-girmek-isteyenler-sokakta-kaldi-1053403445.html
Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda iki evin girişi kapandı, içeri girmek isteyenler sokakta kaldı
Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda iki evin girişi kapandı, içeri girmek isteyenler sokakta kaldı
Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda iki evin yolu kapanırken, mahallenin ana yolunda da çökme tehlikesi yaşandı. İş çıkışı evine gelen vatandaş, heyelanın... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:20+0300
2022-02-02T22:20+0300
türkiye
mahalle
heyelan
zonguldak
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Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana geldi. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları mahallenin ana yoluna indi. İki eve giden yol ulaşıma tamamen kapanırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik açısından kapattı. Mahalle sakinlerinden Ömer Yüksel, evlerine giden yolun heyelan nedeniyle kapandığını söyledi. Yüksel, "İşten eve gelince gördüğünüz gibi toprak komple aşağıya kaymış. Yukarıda iki ev daha var. Yatalak hastalar var. Heyelanın devam etme riski var. Bizim evimize giden yol zaten kapandı. Kendi imkanlarımızla patika yol açmaya çalıştık. AFAD ekiplerine haber vermişler. Polis ekipleri de burada" diye konuştu.
türkiye
zonguldak
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mahalle, heyelan, zonguldak

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda iki evin girişi kapandı, içeri girmek isteyenler sokakta kaldı

22:20 02.02.2022
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ-AW534178Heyelan
Heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ-AW534178
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Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda iki evin yolu kapanırken, mahallenin ana yolunda da çökme tehlikesi yaşandı. İş çıkışı evine gelen vatandaş, heyelanın evinin yolunu kapattığını görünce dışarda beklemek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana geldi. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları mahallenin ana yoluna indi. İki eve giden yol ulaşıma tamamen kapanırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik açısından kapattı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yüksel, evlerine giden yolun heyelan nedeniyle kapandığını söyledi. Yüksel, "İşten eve gelince gördüğünüz gibi toprak komple aşağıya kaymış. Yukarıda iki ev daha var. Yatalak hastalar var. Heyelanın devam etme riski var. Bizim evimize giden yol zaten kapandı. Kendi imkanlarımızla patika yol açmaya çalıştık. AFAD ekiplerine haber vermişler. Polis ekipleri de burada" diye konuştu.
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