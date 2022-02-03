https://tr.sputniknews.com/20220203/0-18-yas-grubunda-her-yil-3-bin-yeni-kanser-saptaniyor-1053421939.html

'0-18 yaş grubunda her yıl 3 bin yeni kanser saptanıyor'

'0-18 yaş grubunda her yıl 3 bin yeni kanser saptanıyor'

Prof. Ünal, "Türkiye'de 0-18 yaş arasındaki grupta her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T12:12+0300

2022-02-03T12:12+0300

2022-02-03T12:19+0300

kanser

türkiye

çocuk

tedavi

sebze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053421613_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_2074803ed5d186c452a24f0a85c2481d.jpg

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Cabı Ünal, 4 Şubat'ın 'Dünya Kanser Günü' olduğunu hatırlattı. Ünal, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün, dünyada kanser farkındalığı yönünde yayınlar yapmak, halkı bilinçlendirmek ve bu konuda önlem ve tedavi planları sunarak halkı bilgilendirmek için Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından belirlenmiş bir tarih olduğuna dikkat çekti.Ünal, şunları söyledi:"Kanser hastalıkları açısından ülkemiz yüksek gelir düzeyine sahip ülkelere benzer oranda kanser kayıtlarına sahip. Ve 0-18 yaş arasındaki grupta bulunan çocuklarda Türkiye'de her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Ve yine dünyada ise çocuklarda yılda 175 bin yeni kanser olgusu bildirilmekte. Kanserin ortaya çıkışı tek bir faktöre bağlı değil. Kanser çok basamaklı bir patogenez. Ama çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser gelişiminde genetik şifrelerimiz çok önemli ve belirleyici. Akraba evlilikleri, kanser yatkınlık geni taşıyan bireylerin varlığı o ailelerde kanser vakalarının birikimine yol açıyor. Ama çocuklar için ise öncelikle enfeksiyonlardan söz etmemiz lazım."'Rahim ağzı ve baş boyun kanserlerinde artış var’Ünal, çocukların aşı ile korunabilmesi için bağışıklama programlarının düzenli uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, "Bunların başında örneğin Hepatit B aşısı geliyor. Karaciğer kanserine yol açan bir virüstür bu. Ve 1984 yılında Tayvan’da, Türkiye’de ise 1998 yılında bağışıklama programına alındı. Ve bütün doğan bebekler aşılanmaya başlandı. Ayrıca rahim ağzı kanserini de çok önemsiyoruz. İnsan Papilloma Virüsünün (HPV) yol açtığı bir hastalık ve bunun için cinsellik aktif olmadan önce çocukların aşılanmaları gerekiyor. 9 yaşından itibaren aşılamaya başlıyoruz. Çünkü hem rahim ağzı kanseri hem baş boyun kanserlerinde artış var 'HPV' dediğimiz virüse bağlı. Bunun da aşılaması söz konusu" diye konuştu.'Sebze-meyve tüketimi önemli'Prof. Dr. Ünal, kansere karşı doğru beslenmenin önemine dikkat çekti:'Ailelerin çocukları için dikkatli olmaları gerekiyor'Ünal, çocuklar için kanser tarama programlarının olmadığından yakınarak uyarılarda bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20211117/dso-rahim-agzi-kanseri-olumlerinin-10da-9u-dusuk-ve-orta-gelirli-ulkelerde-1050889207.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanser, çocuk, tedavi, sebze