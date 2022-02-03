Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/0-18-yas-grubunda-her-yil-3-bin-yeni-kanser-saptaniyor-1053421939.html
'0-18 yaş grubunda her yıl 3 bin yeni kanser saptanıyor'
'0-18 yaş grubunda her yıl 3 bin yeni kanser saptanıyor'
Prof. Ünal, "Türkiye'de 0-18 yaş arasındaki grupta her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:12+0300
2022-02-03T12:19+0300
kanser
türkiye
çocuk
tedavi
sebze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053421613_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_2074803ed5d186c452a24f0a85c2481d.jpg
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Cabı Ünal, 4 Şubat'ın 'Dünya Kanser Günü' olduğunu hatırlattı. Ünal, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün, dünyada kanser farkındalığı yönünde yayınlar yapmak, halkı bilinçlendirmek ve bu konuda önlem ve tedavi planları sunarak halkı bilgilendirmek için Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından belirlenmiş bir tarih olduğuna dikkat çekti.Ünal, şunları söyledi:"Kanser hastalıkları açısından ülkemiz yüksek gelir düzeyine sahip ülkelere benzer oranda kanser kayıtlarına sahip. Ve 0-18 yaş arasındaki grupta bulunan çocuklarda Türkiye'de her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Ve yine dünyada ise çocuklarda yılda 175 bin yeni kanser olgusu bildirilmekte. Kanserin ortaya çıkışı tek bir faktöre bağlı değil. Kanser çok basamaklı bir patogenez. Ama çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser gelişiminde genetik şifrelerimiz çok önemli ve belirleyici. Akraba evlilikleri, kanser yatkınlık geni taşıyan bireylerin varlığı o ailelerde kanser vakalarının birikimine yol açıyor. Ama çocuklar için ise öncelikle enfeksiyonlardan söz etmemiz lazım."'Rahim ağzı ve baş boyun kanserlerinde artış var’Ünal, çocukların aşı ile korunabilmesi için bağışıklama programlarının düzenli uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, "Bunların başında örneğin Hepatit B aşısı geliyor. Karaciğer kanserine yol açan bir virüstür bu. Ve 1984 yılında Tayvan’da, Türkiye’de ise 1998 yılında bağışıklama programına alındı. Ve bütün doğan bebekler aşılanmaya başlandı. Ayrıca rahim ağzı kanserini de çok önemsiyoruz. İnsan Papilloma Virüsünün (HPV) yol açtığı bir hastalık ve bunun için cinsellik aktif olmadan önce çocukların aşılanmaları gerekiyor. 9 yaşından itibaren aşılamaya başlıyoruz. Çünkü hem rahim ağzı kanseri hem baş boyun kanserlerinde artış var 'HPV' dediğimiz virüse bağlı. Bunun da aşılaması söz konusu" diye konuştu.'Sebze-meyve tüketimi önemli'Prof. Dr. Ünal, kansere karşı doğru beslenmenin önemine dikkat çekti:'Ailelerin çocukları için dikkatli olmaları gerekiyor'Ünal, çocuklar için kanser tarama programlarının olmadığından yakınarak uyarılarda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20211117/dso-rahim-agzi-kanseri-olumlerinin-10da-9u-dusuk-ve-orta-gelirli-ulkelerde-1050889207.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053421613_84:0:631:410_1920x0_80_0_0_251b9c5a9cae9de6cac21a09d8d17ad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser, çocuk, tedavi, sebze

'0-18 yaş grubunda her yıl 3 bin yeni kanser saptanıyor'

12:12 03.02.2022 (güncellendi: 12:19 03.02.2022)
© DHAProf. Dr. Emel Cabı Ünal
Prof. Dr. Emel Cabı Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
Abone ol
Prof. Ünal, "Türkiye'de 0-18 yaş arasındaki grupta her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser gelişiminde genetik şifrelerimiz belirleyici. Akraba evlilikleri, kanser yatkınlık geni taşıyan bireylerin varlığı o ailelerde kanser vakalarının birikimine yol açıyor" dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Cabı Ünal, 4 Şubat'ın 'Dünya Kanser Günü' olduğunu hatırlattı.
Ünal, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün, dünyada kanser farkındalığı yönünde yayınlar yapmak, halkı bilinçlendirmek ve bu konuda önlem ve tedavi planları sunarak halkı bilgilendirmek için Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından belirlenmiş bir tarih olduğuna dikkat çekti.
Ünal, şunları söyledi:
"Kanser hastalıkları açısından ülkemiz yüksek gelir düzeyine sahip ülkelere benzer oranda kanser kayıtlarına sahip. Ve 0-18 yaş arasındaki grupta bulunan çocuklarda Türkiye'de her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Ve yine dünyada ise çocuklarda yılda 175 bin yeni kanser olgusu bildirilmekte. Kanserin ortaya çıkışı tek bir faktöre bağlı değil. Kanser çok basamaklı bir patogenez. Ama çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser gelişiminde genetik şifrelerimiz çok önemli ve belirleyici. Akraba evlilikleri, kanser yatkınlık geni taşıyan bireylerin varlığı o ailelerde kanser vakalarının birikimine yol açıyor. Ama çocuklar için ise öncelikle enfeksiyonlardan söz etmemiz lazım."

'Rahim ağzı ve baş boyun kanserlerinde artış var’

Ünal, çocukların aşı ile korunabilmesi için bağışıklama programlarının düzenli uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, "Bunların başında örneğin Hepatit B aşısı geliyor. Karaciğer kanserine yol açan bir virüstür bu. Ve 1984 yılında Tayvan’da, Türkiye’de ise 1998 yılında bağışıklama programına alındı. Ve bütün doğan bebekler aşılanmaya başlandı. Ayrıca rahim ağzı kanserini de çok önemsiyoruz. İnsan Papilloma Virüsünün (HPV) yol açtığı bir hastalık ve bunun için cinsellik aktif olmadan önce çocukların aşılanmaları gerekiyor. 9 yaşından itibaren aşılamaya başlıyoruz. Çünkü hem rahim ağzı kanseri hem baş boyun kanserlerinde artış var 'HPV' dediğimiz virüse bağlı. Bunun da aşılaması söz konusu" diye konuştu.

'Sebze-meyve tüketimi önemli'

Prof. Dr. Ünal, kansere karşı doğru beslenmenin önemine dikkat çekti:
"Bir kere mevsime göre sebze-meyve tüketimi çok önemli. Türkiye bu açıdan çok şanslı bir ülke. Her mevsimde sebze ve meyve üretiliyor. Sera üretimleri ya da tütsülü besinlerin tüketimini istemiyoruz. Çünkü bu tür besinlerle beslenme gerçekten de bağışıklık sistemini etkileyebiliyor. Fermente süt ürünlerini; özellikle kefir, ayran, peynir, yoğurt gibi tüketimleri destekliyoruz. Bağışıklık sistemini kontrol altına alabilmek ve gelişimini desteklemek için beslenmede mevsimine göre sebze ve meyve tüketimi öncelikli. İsli gıdalardan, füme gıdalardan, salamura gıdalardan da kaçınılmasını önermekteyiz."

'Ailelerin çocukları için dikkatli olmaları gerekiyor'

Ünal, çocuklar için kanser tarama programlarının olmadığından yakınarak uyarılarda bulundu:
"Ama ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili olarak boyunda şişlik, vücudunun herhangi bir yerinde şişlik, 2 haftadan daha fazla sürüyorsa bu konuda dikkatli olmaları lazım. Uzayan öksürükler, vücutta herhangi bölgede kanama belirtilerinin olması, göz bebeğinde parlama çocukluk çağı kanserlerinde var olan belirti ve bulgularda ailelerin uyanık olması lazım. Örneğin ergen çağına gelmiş bir çocukta bir eklem şişliğinin varlığı ve bunun 2 haftadan uzun sürmesi kemik tümörünün araştırılmasını gerektiren bir durum."
HPV - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
YAŞAM
DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde
17 Kasım 2021, 13:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce