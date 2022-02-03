https://tr.sputniknews.com/20220203/117-milyon-dolar-degerindeki-altin-kup-central-parkta-sergileniyor-1053430255.html

Central Park'ın orta yerinde 11.7 milyon dolarlık altın küp

Central Park'ın orta yerinde 11.7 milyon dolarlık altın küp

ABD'nin New York şehrinin en popüler doğal alanlarından Central Park'ı ziyaret edenler, 24 ayar altından yapılmış bir küp ile karşılaştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T14:57+0300

2022-02-03T14:57+0300

2022-02-03T15:09+0300

yaşam

abd

new york

central park

altın

küp

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Alman sanatçı Niclas Castello tarafından tasarlanan 186 kilogram ağırlığındaki küp, 24 ayar saf altından yapıldı. Satışa sunulmayacak olsa da 11.7 milyon dolar değerinde olduğu ve ons başına bin 788 dolardan satın alınan altından yapıldığı belirtilen altın küp için bir güvenlik görevlisi Central Park'ta nöbet tutuyor.Altın küp, bu sabah saatlerinde Central Park'ın Naumburg Bandshell bölgesine yerleştirildi.“Bu, tüm yönleriyle kavramsal bir sanat eseri" diyen Castello, ArtNews'e verdiği demeçte tasarımın ardındaki fikrin 'dünyamızın ötesinde, soyut olan bir şey yaratmak' olduğunu söyledi.Altın küpün yanında Castello Coin adı verilen bir kripto para birimi de piyasaya sürülüyor. '$CAST' ismiyle işlem görecek olan kripto para birimi, 0,44 dolardan online olarak satın alınabilecek. Castello, 21 Şubat'ta bir NFT müzayedesi de planlıyor.Sanat Galericisi Lisa Kandlhofer altın küpe dair yaptığı değerlendirmede, "Küp, günümüzün kriptoya dayalı 21. yüzyılında ortaya çıkan kültürel ekosistem ile altının hüküm sürdüğü antik dünya arasında bir tür tebliğ olarak görülebilir" dedi.Altın küpün ilerleyen günlerde Wall Street'te özel bir akşam yemeğinde de sergileneceği belirtildi.

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