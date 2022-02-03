https://tr.sputniknews.com/20220203/13-ay-atanmayi-bekleyen-ceylan-oner-ilk-is-gununde-is-makinesinin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1053413133.html

13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T06:42+0300

2022-02-03T06:42+0300

2022-02-03T06:42+0300

türkiye

hakkari

ölüm

atama

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Berçelan Mahallesi’nde Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardin Kızıltepe ilçesi doğumlu 24 yaşındaki Ceylan Öner, mesaiye giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.Olay yerinde hayatını kaybeden çiçeği burnunda hemşire, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı.Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.Öner'in ölümünden önce sosyal medya hesabından Hakkari'ye atandığını duyurduğu ve 13 ay beklediğini ifade ettiği görüldü.

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hakkari, ölüm, atama