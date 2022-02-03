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https://tr.sputniknews.com/20220203/13-ay-atanmayi-bekleyen-ceylan-oner-ilk-is-gununde-is-makinesinin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1053413133.html
13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T06:42+0300
2022-02-03T06:42+0300
türkiye
hakkari
ölüm
atama
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Berçelan Mahallesi’nde Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardin Kızıltepe ilçesi doğumlu 24 yaşındaki Ceylan Öner, mesaiye giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.Olay yerinde hayatını kaybeden çiçeği burnunda hemşire, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı.Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.Öner'in ölümünden önce sosyal medya hesabından Hakkari'ye atandığını duyurduğu ve 13 ay beklediğini ifade ettiği görüldü.
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hakkari, ölüm, atama

13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

06:42 03.02.2022
© MİMAR KAYA-AW53375213 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
13 ay atanmayı bekleyen Ceylan Öner, ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© MİMAR KAYA-AW533752
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Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Berçelan Mahallesi’nde Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardin Kızıltepe ilçesi doğumlu 24 yaşındaki Ceylan Öner, mesaiye giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay yerinde hayatını kaybeden çiçeği burnunda hemşire, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı.
Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.
Öner'in ölümünden önce sosyal medya hesabından Hakkari'ye atandığını duyurduğu ve 13 ay beklediğini ifade ettiği görüldü.
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